Crisis económica en Bolivia dispara precio del litro de aceite de 14 a 20 bolivianos y alertan posible escasez: ¿cuánto cuesta en Perú?

El lunes 19 de mayo, a través de Unitel, se informó que el precio del aceite sigue siendo alto en los centros de abastecimiento. En el mercado Abasto antiguo, el litro de aceite se vende a 20 bolivianos, mientras que la presentación de dos litros cuesta 38 bolivianos. Esta cifra representa un aumento en comparación con la semana pasada, cuando los dos litros se vendían a 34 bolivianos. De acuerdo con el gobierno, existe suficiente oferta de este producto, y su precio debería ser de 14 bolivianos por litro.

No obstante, el valor ha incrementado en los últimos días y no ha disminuido. Los comerciantes desconocen la razón de este aumento, y se destacó que no todos los puestos cuentan con aceite disponible. Además, el aceite se suma a la lista de productos que han experimentado aumentos de precio, como el pollo, el huevo, el queso y el pan. A fecha del 19 de mayo de 2025, 14 bolivianos equivalen aproximadamente a 7.45 soles, mientras que 20 bolivianos se traducen en 10.64 soles.

Bolivia atraviesa una crisis económica caracterizada por una creciente escasez de dólares, una drástica caída en la producción de gas natural y una notable disminución de las reservas internacionales. Estos factores han provocado un aumento de la inflación, que ha superado el 15% anual, y un encarecimiento de productos básicos como alimentos y combustibles. La falta de dólares ha afectado el comercio exterior, lo que ha incrementado el costo de las importaciones y ha reducido el poder adquisitivo de la población.

El precio del litro de aceite en Bolivia ha experimentado un aumento significativo, pasando de 34 bolivianos la semana pasada a 38 bolivianos esta semana. Adicionalmente, se ha reportado escasez del producto en algunos puntos de venta. Los comerciantes del mercado Abasto Antiguo indican que desconocen los motivos detrás de la variabilidad semanal del precio, lo que también afecta sus ventas. En contraste, en las ferias productivas de distintas zonas de la ciudad, el litro de aceite se sigue vendiendo a 14 bolivianos.

Marlene Osinaga: acuerdo con distribuidor reduce el precio del aceite a 14 bolivianos

Marlene Osinaga, encargada de los productores, informó que, tras un acuerdo con un distribuidor, el precio del litro de aceite se redujo a 14 bolivianos durante el fin de semana. Osinaga señaló que esta medida se logró gracias a la colaboración con una empresa que ofrece precios más accesibles, y comentó que se vendió una camionada de aceite. “Conseguimos una empresa que venda aceite a buen precio, creo que ahora los que especulan son los intermediarios. Una camionada de aceite se vendió”, manifestó.

Sumado a eso, destacó que el objetivo de las ferias productivas es permitir que la población adquiera productos a buen precio y apoyar a los productores. “Con el aceite se puede ahorrar en 5 y 6 bolivianos, creo que se está especulando que no hay aceite”, comentó.

Gobierno: producción de aceite supera el consumo, pero persiste el contrabando

El Gobierno boliviano afirmó que la producción de aceite en el país supera el consumo interno, con cinco industrias productoras que generan 20.000 toneladas mensuales. No obstante, el ministro de Desarrollo Productivo advirtió sobre el contrabando y las acciones especulativas que afectan la disponibilidad del producto.

“Hay suficiente aceite que se produce en el país. Hay claras intenciones de gente inescrupulosas que están ocultando o haciendo contrabando”, indicó. El gobierno asegura que se tomarán medidas para controlar la venta del aceite y garantizar su acceso en el mercado.

