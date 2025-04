ONP permite afiliar a trabajadores independientes en 2025: estos son los beneficios que puedes acceder al jubilarte en el Perú

Desde 2025, los trabajadores independientes en Perú tienen la posibilidad de acceder a los beneficios previsionales que otorga el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), en igualdad de condiciones con los trabajadores dependientes. Esta medida busca ampliar la protección social para quienes desarrollan actividades por cuenta propia y no cuentan con un empleador.

A través del aporte facultativo a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), los emprendedores pueden obtener cobertura en salud, pensión por jubilación, prestaciones por discapacidad y beneficios para familiares en caso de fallecimiento, fortaleciendo la seguridad social del sector independiente.

Requisitos que deben cumplir los emprendedores para acceder a los beneficios de la ONP mediante el aporte facultativo en 2025

Para ingresar a este esquema, los interesados deben cumplir con tres condiciones: no recibir pensiones por discapacidad ni jubilación del SNP, no estar inscritos en programas estatales no contributivos como Pensión 65 o Contigo, y no estar afiliados a una Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP).

El aporte mensual mínimo es de S/147, equivalente al 13% del ingreso mensual asegurable declarado por el afiliado, el cual no puede ser inferior a la remuneración mínima vital vigente. Este sistema permite que cada trabajador independiente determine el monto de su aporte, siempre que cumpla con ese límite mínimo.

Pensión vitalicia, atención médica y protección familiar: beneficios disponibles para independientes afiliados al Sistema Nacional de Pensiones

Quienes se afilien y cumplan con los requisitos tienen derecho a una pensión vitalicia al alcanzar la edad de jubilación. Además, se incluye acceso a atención en EsSalud, pensiones por invalidez permanente derivada de accidente y cobertura para familiares en caso de fallecimiento del titular.

Estos beneficios también se extienden a cónyuges, convivientes, hijos y padres. En el caso de pensión por orfandad, esta se otorga hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad, aunque puede prolongarse si cursan estudios superiores de forma continua.

Monto mínimo de aporte y pensiones establecidas por años de contribución: así funciona el esquema previsional para trabajadores sin empleador

El monto de la pensión ONP que recibirá el afiliado al jubilarse dependerá de los años de aportes acumulados. Quienes hayan contribuido entre 10 y menos de 15 años recibirán S/300 mensuales. Si el aporte fue de entre 15 y menos de 20 años, el monto ascenderá a S/400. A partir de 20 años de contribución, se aplica el cálculo regular del SNP.

Además, desde 2025 se han actualizado las pensiones mínimas y de invalidez, que ahora se fijan en S/600, mientras que las pensiones por derecho derivado ascienden a S/400. Con estas mejoras, se refuerza el respaldo previsional para quienes eligen aportar voluntariamente al sistema público de pensiones.