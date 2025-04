El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha oficializado una nueva estrategia para el retiro progresivo de unidades vehiculares antiguas en el territorio nacional. Esta medida apunta a reducir los niveles de emisiones contaminantes y mejorar la seguridad vial mediante la implementación de programas de chatarreo voluntario, cuyos lineamientos ya han sido aprobados mediante resolución directoral.

La norma establece una metodología para calcular tanto incentivos monetarios como beneficios adicionales, destinados a los propietarios de vehículos que decidan retirarlos de circulación o reemplazarlos por unidades más modernas y menos contaminantes. Aunque el alcance contempla también a vehículos privados, la prioridad inicial se ha centrado en el parque automotor del transporte público.

Incentivos económicos por chatarreo vehicular: ¿cuáles son los montos y qué vehículos califican?

El MTC ha definido dos modalidades dentro de este plan: retiro y renovación vehicular. En la primera, se otorga una compensación económica por dar de baja al vehículo sin necesidad de adquirir uno nuevo. En la segunda, el incentivo aumenta al optar por reemplazar la unidad antigua por un modelo híbrido o eléctrico.

Los montos a entregar varían en función de cuatro criterios como tipo de combustible, tipo de servicio, categoría vehicular y año de fabricación. Por ejemplo, los buses de la categoría M3 (mayores a ocho pasajeros y 5.5 toneladas) pueden recibir hasta US$ 18.300 por retiro, y hasta US$ 25.000 si se opta por la renovación por una unidad ecológica. Los conductores de taxis que migren de gasolina a gas natural vehicular (GNV) podrían recibir entre US$ 800 y US$ 2.000; mientras que quienes opten por vehículos eléctricos, entre US$ 3.500 y US$ 5.000.

¿Qué beneficios recibirán los conductores que opten por renovar su unidad por un auto eléctrico o híbrido?

Además de los beneficios económicos, el MTC ha contemplado una serie de incentivos no monetarios para fomentar la participación en estos programas. Los conductores que se acojan podrán acceder a procesos preferenciales en sistemas de transporte, participar en programas de capacitación y gozar de bonificaciones especiales si su actividad está enmarcada en contratos de APP o concesiones.

El objetivo de estos beneficios adicionales es acelerar la transición hacia un modelo de transporte urbano más limpio y eficiente, alineado con las políticas ambientales del país. Actualmente, se impulsa también que los gobiernos locales integren este enfoque en sus propias planificaciones.

Gobiernos locales podrán implementar programas de chatarreo: condiciones y requisitos normativos

La resolución también permite que municipios provinciales diseñen sus propios programas de chatarreo vehicular, siempre que cumplan con los estándares técnicos y normativos del MTC. En los casos donde se requiera cofinanciamiento estatal, los proyectos deberán contar con la aprobación del MTC y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ciudades como Arequipa y Trujillo ya han iniciado el desarrollo de propuestas particulares bajo esta normativa. En paralelo, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao trabaja en rutas estratégicas para introducir estas medidas, promoviendo una renovación vehicular que priorice el uso de tecnologías sostenibles.