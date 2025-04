¿Cuánto equivale 100 soles en bolivianos? Así cotiza el tipo de cambio oficial tras crisis en Bolivia por escasez de dólares y combustible

En el contexto de la creciente crisis económica en Bolivia, marcada por la escasez de dólares y combustibles, la cotización del sol peruano ha experimentado una notable variación frente al boliviano. Esta situación ha generado un aumento en la demanda de la moneda peruana, que se presenta como una opción más estable en medio de la incertidumbre económica que atraviesa el país altiplánico.

La escasez de dólares en Bolivia ha afectado gravemente la estabilidad de su moneda, provocando fluctuaciones en el tipo de cambio que afectan tanto a los consumidores como a las empresas. Como resultado, muchos bolivianos han comenzado a buscar otras alternativas para resguardar sus ahorros, lo que ha generado un incremento en el uso de divisas extranjeras, entre ellas el sol peruano, que ha ganado popularidad debido a su aparente mayor estabilidad.

¿Cuándo vale 100 soles en bolivianos? Revisa su cotización oficial

De acuerdo con el creador de contenido Jean Paúl, visitó la frontera entre Desaguadero, Perú, y Desaguadero, Bolivia. En ese contexto, detalló que la moneda boliviana se está devaluando. Precisó que, inicialmente, 1 sol valía 2 bolivianos, por lo que cualquier cosa que se compraba a 10 bolivianos se dividía entre dos y valía 5 soles. Era más fácil el cambio. Remarcó que, aproximadamente el 28 de marzo, el tipo de cambio está en 3.30 o 3.31, variando en un peso boliviano. Por 100 soles, nos dio 330 bolivianos.

Escasez de combustible en Bolivia: economista boliviano explica las causas

El economista boliviano, Enrique Ayo, explicó como el gobierno del vecino país ha defendido un modelo económico dentro del cual no se ha considerado factores importantes como el PIB (consumo + inversión + gasto de Gobierno + exportaciones e importaciones). Sin embargo, según Ayo, el gobierno solo se ha enfocado al consumo y la baja inversión en la exploración y explotación de la matriz del gas.

En ese contexto, tras haberse agotado dicho recurso, el gobierno ha aumentado sus inversiones en la creación de empresas que aparentemente no habrían tenido éxito. "Una vez que se agota todo esto (el gas) el gobierno ha empezado a incrementar los gastos en la creación de empresas que no vienen al caso, no funcionan en Bolivia. Hemos bajo las exportaciones y hemos incrementado las importaciones", sostuvo Ayo en diálogo anterior Latina Noticias.

"Toda es estructura ha hecho que, como no se tuvo la inversión en exploración, se empezó a captar o agarrar de las manos las reservas internacionales netas, a partir de la gestión 2015. Entonces no se generaban recursos, y se empezó a gastar estas reservas del Estado para mantener el tipo de cambio fijo", indicó.

De igual manera, Ayo manifestó que "Al no existir más las reservas internacionales, no podemos comprar combustible. El problema es que, ahorita, no hay dinero ni los recursos para poder pagar al exterior, comprar el combustible que ingrese el diésel y la gasolina para el parque automotor y las industrias".

