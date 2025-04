Conmebol usa tema ‘Cholo soy’ en video promocional de Bolivia y bolivianos enfurecen: "Por qué ponen una canción del Perú"

Unas imágenes publicadas por la Conmebol generaron una ola de críticas en los usuarios de las redes sociales. ¿Qué sucedió? Previo al partido Bolívar vs. Palmeiras, la Confederación Sudamericana de Fútbol publicó un video promocional de la Copa Libertadores. Sin embargo, el tema que eligieron para el clip dejó un mal sabor para los ciudadanos bolivianos, puesto que la canción de fondo fue el vals peruano ‘Cholo Soy’ de Luis Abanto Morales.

En un video que fue compartido en Facebook se logra visualizar varios paisajes de La Paz, Bolivia, pero lo que disgustó a sus ciudadanos fue que se usara el tema del cantante trujillano.

‘Cholo soy y no me compadezcas’

“Cholo soy y no me compadezcas, esas son monedas que no valen nada y que dan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza”, señala el tema peruano.

Tras ver el clip, las críticas a la Conmebol no tardaron en aparecer, ya que los ciudadanos bolivianos cuestionaron que se haya usado un tema peruano para promocionar a su país y no tomar en cuenta los temas propios de su país.

Bolivianos rechazan tema peruano usado por Conmebol

“Sabes que esa canción es peruana no? Escucha la letra. Ellos son Puno 2.0?”, “Pon música de los Kjarkas Conmebol”, “Conmebol Libertadores, qué falta de respeto con Bolivia. Teniendo tanta variedad musical en su folklore, le ponen música peruana”, “Debieron poner al menos la intro de la Libertadores, creo que esa canción es peruana”, señalaron los usuarios en la red social.

¿Quién es Luis Abanto Morales?

Nacido el 25 de agosto de 1923 en Trujillo, Luis Abanto Morales pasó su niñez en Cajabamba, Cajamarca, junto a su madre Rosa Obdulia Morales. Tras la muerte de su padre, Víctor Abanto Calderón, fue acogido por su abuela paterna, quien asumió su crianza.

Luis Abanto Morales llamado "Cantor del pueblo", fue distinguido por la OEA como Patrimonio Artístico de América. Foto: La República

El reconocido compositor peruano, llamado "Cantor del pueblo", fue distinguido por la OEA como Patrimonio Artístico de América. Su legado perdura en el recuerdo y corazón de todos los peruanos.

'Cholo Soy', tema emblema de los peruanos

'Cholo soy y no me compadezcas', es una emblemática canción peruana de 1973, basada en un poema del argentino Boris Elkin. Interpretada por Luis Abanto Morales, se ha convertido en un himno para los peruanos migrantes que llegaron a Lima a principios del siglo XX.