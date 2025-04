La prescripción de deudas es posible en Perú, pero no se concreta de forma automática. Foto: Andina

De acuerdo con lo establecido en el Código Civil del Perú, la prescripción de deudas es un recurso legal que faculta a los ciudadanos para eliminar sus obligaciones financieras después de un período específico, siempre que no se haya iniciado un procedimiento judicial para su recuperación. Este mecanismo busca brindar seguridad jurídica y tranquilidad a los deudores, permitiéndoles liberarse de compromisos que no han sido reclamados en el tiempo estipulado.

En un escenario marcado por un elevado endeudamiento, comprender este derecho puede ofrecer diversas opciones a los deudores. No obstante, para beneficiarse de la prescripción, es necesario presentar una solicitud formal, ya que este proceso no elimina de manera automática los registros negativos en el historial crediticio, lo que impacta negativamente en la calificación financiera de los solicitantes.

¿Después de cuántos años la deudas bancarias prescriben?

El Código Civil en Perú establece que una deuda bancaria se considera prescrita después de un lapso de diez años, siempre que el acreedor no haya iniciado acciones legales en ese intervalo. Una vez cumplido este plazo, el deudor tiene la posibilidad de presentar una solicitud para que se declare extinguida la obligación correspondiente.

Una vez que se acepta la prescripción, el acreedor ya no puede reclamar el pago a través de la vía judicial. No obstante, mientras no se reconozca formalmente la prescripción, la deuda continúa siendo legalmente exigible.

¿Qué pasa con el historial financiero del deudor tras la prescripción de la deuda?

A pesar de que una deuda pueda ser considerada extinguida por prescripción, su huella sigue presente en las centrales de riesgo durante un período de hasta cinco años. Este registro puede obstaculizar la posibilidad de que el deudor acceda a nuevos créditos o productos financieros, lo que afecta su situación económica y su capacidad de obtener financiamiento en el futuro.

Además, la prescripción de deudas no conlleva la eliminación inmediata del historial crediticio. Las entidades bancarias continúan conservando información sobre el comportamiento de pago de los usuarios, incluso en aquellos casos en que las deudas ya no pueden ser reclamadas judicialmente.

¿Cómo exonerar el pago de la membresía de tarjetas de crédito?

Las entidades bancarias han implementado diversas opciones para eximir a sus clientes del pago de membresías en tarjetas de crédito, buscando así que sigan aprovechando los beneficios que estas ofrecen. Cada banco determina un consumo mínimo que varía según la categoría de la tarjeta, que puede ser clásica, oro, platino, signature o infinite. Generalmente, a medida que se avanza en la jerarquía de las tarjetas, el monto necesario para evitar el cobro de la membresía aumenta.

Walter Eyzaguirre, especialista en finanzas personales, señaló a la Agencia Andina que al efectuar un consumo mensual, sin tener en cuenta el monto mínimo, es posible lograr la exoneración de la membresía. Esta circunstancia ha motivado a numerosos usuarios a asociar recibos de servicios como agua, luz o teléfono con sus tarjetas de crédito.

