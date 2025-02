Perú exportó t-shirts de algodón por US$386 millones, aún por debajo de su récord histórico

Al cierre del 2024, las exportaciones peruanas de t-shirts de algodón sumaron US$386 millones 550.000, y registraron un crecimiento de 17,9% en comparación con el ejercicio de 2023 (US$327 millones 845.000), según la Asociación de Exportadores (ADEX).

Sin embargo, no se alcanzó el monto logrado en el 2022 (US$ 448 millones 463.000) y aún se está lejos del récord histórico del 2008 (US$ 478 millones 311.000).

El primer vicepresidente de ADEX, Cesar Tello Ramírez, enfatizó en la necesidad de preservar medidas promotoras de las exportaciones a fin de consolidar la recuperación de estos y otros envíos.

Se refirió, por ejemplo, a la posible reducción de la tasa del drawback—un mecanismo que devuelve a los exportadores parte de los aranceles pagados por la importación de materias primas utilizadas en la producción local—del 3% al 0,5% a partir de agosto de 2025.

A su juicio, esta medida afectaría la competitividad de los industriales peruanos, "quienes deben superar brechas estructurales para vender sus productos en los mercados más exigentes del mundo".

El sector textil-confecciones peruano, indicó, debe afrontar "una feroz competencia internacional", los empresarios nacionales deben competir con sus pares de Asia y Centroamérica, que cuentan con Zonas Económicas Especiales y que devalúan su moneda en favor de su comercio exterior.

Principales destinos de exportación

En el 2024, el principal destino de los t-shirts de algodón fue Estados Unidos, que demandó estos productos por US$241 millones 185.000, incrementando sus pedidos en 19,2%.

Tuvo una participación de 62,3% del total. Le siguieron Brasil (US$ 44 millones 747.000) y Canadá (US$ 28 millones 989.000), con variaciones positivas de 19,4% y 43,5%, respectivamente.

Otros destinos fueron China (US$ 8 millones 784.000), Chile (US$ 8 millones 161.000), Alemania (US$ 6 millones 373.000), México (US$ 4 millones 882.000), Hong Kong (US$ 4 millones 692.000), Argentina (US$ 3 millones 398.000) y Colombia (US$ 3 millones 385.000).

Entre los países a los que se despachó por una cifra superior al US$1 millón, destacaron por su dinamismo Bélgica y Corea del Sur, con crecimientos de 220,6% y 97,5%, respectivamente.