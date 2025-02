Exportaciones de chocolate peruano sumaron US$ 66,8 millones en 2024 y apuntan a China como nuevo mercado

La Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex) informó que las exportaciones de chocolates peruanos sumaron US$ 66,8 millones en 2024, llegando a 36 mercados. Pese a una contracción del 41,9%, Estados Unidos se consolidó como el principal destino, con US$ 27,2 millones y una participación del 40,8%. Le siguieron Canadá, con US$ 12,8 millones, tras un repunte del 94,1%, y los Países Bajos, con US$ 5,4 millones, cuyo crecimiento alcanzó un 1.455%.

Actualmente, el sector diversificó sus opciones con frutas deshidratadas como mango, piña, aguaymanto, naranja, carambola y arándanos, así como ingredientes como cañihua, kiwicha, menta, canela, sal de Maras y quinua crunch, ampliando su atractivo en mercados internacionales.

Chocolate peruano: ¿orgánico o convencional?

El chocolate es uno de los principales productos derivados del cacao, y Perú lo exporta en dos categorías: convencional y orgánico. El año pasado las exportaciones de chocolate convencional alcanzaron los US$ 35,8 millones, mientras que las del orgánico sumaron US$ 31 millones.

Según Adex, el chocolate orgánico posee características que lo hacen destacar en el mercado internacional. Su producción está estrechamente vinculada al trabajo de comunidades locales en San Martín, Ayacucho, Amazonas y Piura, promoviendo el desarrollo rural y mejorando las condiciones de vida de los agricultores.

China, un mercado por conquistar

El mercado chino representa una oportunidad de crecimiento para las exportaciones peruanas de chocolate, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX). Entre 2019 y 2023, las importaciones de este producto en China crecieron a un ritmo promedio anual de 12,3%, pero la participación del Perú sigue siendo mínima, con apenas 0,002% del total.

El informe destaca que la demanda en China se divide en tres categorías principales: chocolate negro, con leche y blanco, siendo el primero el más consumido, con una participación del 63,9% en 2023.

Además, de acuerdo con Mordor Intelligence, la preferencia por opciones bajas en grasa y sin azúcar está impulsando el crecimiento del chocolate negro. Se proyecta que este segmento mantendrá una tasa de expansión anual del 4,8% entre 2024 y 2030, impulsado por una mayor conciencia sobre la salud en los consumidores chinos.

¿Por qué se regala chocolate en San Valentín?

La costumbre de obsequiar chocolates en San Valentín se hizo popular en el siglo XIX, cuando el chocolatero Richard Cadbury empezó a producir bombones en sofisticadas cajas adornadas con corazones. Desde ese momento, el chocolate se convirtió en un símbolo del romance.

Más allá de su significado simbólico, el chocolate también tiene efectos en el cuerpo. Contiene feniletilamina, un compuesto que el cerebro libera de manera natural cuando una persona se enamora, lo que puede generar sensaciones de felicidad y bienestar.