Estos son los cambios en tu vehículo que debes registrar en Sunarp: así puedes evitar una multa por tu auto en Perú

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) informó que cualquier modificación en las características del vehículo implica una multa de S/428 para el dueño y la posible retención del auto, ya que se clasifica como una infracción grave.

Por este motivo, la Sunarp compartió cuáles son los cambios en los automóviles para que los propietarios eviten futuras complicaciones mediante el proceso de registro vehicular y las características de la unidad concuerden con la Tarjeta de Identificación Vehicular. A continuación, te contamos más detalles.

¿Cuáles son los cambios en los vehículos que deben ser registrados en la Sunarp?

Es fundamental tener en cuenta que no todos los ajustes realizados en un automóvil requieren ser registrados ante la Sunarp. Por ejemplo, la instalación de accesorios como alerones o tubos de escape deportivos no está sujeta a esta obligación. Estos son los cambios que sí deben ser registrados de manera obligatoria.

Color

Cuando se realiza una modificación significativa en la pintura original de un vehículo, es obligatorio registrar este cambio en la Sunarp. Es importante destacar que elementos como stickers de identificación, logotipos de empresas de transporte y otros colores distintivos no se consideran parte del color del vehículo, siempre que su superficie no supere el 20% del área total. Por lo tanto, estos colores no requieren necesariamente un registro formal.

Tipo de combustible

Debido a consideraciones económicas, en los últimos años, un gran número de personas ha decidido transformar el sistema de combustible de sus automóviles a gas licuado de petróleo (GLP) o gas natural vehicular (GNV). Es importante destacar que este tipo de modificación debe ser registrada ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

Motor

El motor, componente esencial del vehículo, cuenta con un número de serie que permite su identificación. Por esta razón, es fundamental actualizar la Tarjeta de Identificación de Vehículo (TIVE) en caso de realizar un reemplazo de este elemento.

¿Cómo inscribir los cambios en Sunarp?

Primero, se debe completar los formularios de solicitud de inscripción de títulos y el formato para el cambio de características, el cual debe ser diligenciado en la página web de la Sunarp. Una vez completado, podrás descargarlo e imprimirlo para su presentación. Ten en cuenta que, que depende de la calificación registral y las normativas vigentes, podrían ser necesarios documentos adicionales para completar el proceso.

Para realizar el cambio en el sistema de combustible, es necesario presentar el certificado de conformidad de conversión, el cual debe ser emitido por una entidad certificadora que cuente con la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Para realizar el cambio de motor, es imprescindible presentar la documentación que respalde la adquisición legal del nuevo motor. Esto incluye una boleta o factura que indique el nombre del propietario del vehículo. Si el comprobante de pago es electrónico, se deberá adjuntar el envío XML correspondiente en el formato requerido. Además, si el cambio de motor implica una modificación en la cilindrada, potencia o tipo de combustible, será necesario presentar un certificado de conformidad de modificación, el cual debe ser emitido por una entidad autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Para llevar a cabo la inscripción de modificaciones, el titular registral o su representante autorizado debe dirigirse a una oficina de registro y presentar el formulario correspondiente de la Sunarp, debidamente completado, junto con los documentos pertinentes según el tipo de cambio efectuado. Posteriormente, se verificará su identidad a través del sistema biométrico que compara huellas dactilares del Reniec. Cabe destacar que, en este proceso, se ha eliminado la necesidad de presentar una certificación notarial de firma.