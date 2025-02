Licencia de conducir para motos: así puedes comprobar si tu brevete está en el SNC y evitar problemas al conducir

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) estableció un registro para las licencias de conducir tipo B, que habilita a los conductores de motos y mototaxis a inscribirse en el Sistema Nacional de Conductores (SNC). Esta medida busca formalizar la inscripción de los vehículos livianos en el país, facilitando a los conductores la verificación de su brevete y evitando posibles inconvenientes al conducir.

Para realizar el registro, el MTC ha dispuesto una plataforma digital a través de la cual los usuarios pueden consultar el estado de su licencia o inscribirla en el sistema si aún no se encuentran registrados. Además, para obtener la licencia tipo B, los conductores deben aprobar una serie de exámenes, incluido un examen médico realizado en centros autorizados por el MTC.

Licencia de conducir para motos: ¿cómo saber si mi brevete está inscrito?

Para asegurar que tu licencia de conducir tipo B está registrada en el Sistema Nacional de Conductores (SNC), primero debes gestionar el registro ante las municipalidades provinciales a nivel nacional. Para consultar si tu brevete ya figura en el padrón del sistema, sigue estos pasos:

Ingresa al portal del MTC: licencias.mtc.gob.pe Introduce tu número de DNI. Verifica el estado de tu licencia de conducir.

Licencia para moto en el SNC: ¿cómo inscribirla de manera online?

Si aún no has registrado tu licencia de moto en el Sistema Nacional de Conductores, el MTC ha dispuesto un formulario en línea para realizar el prerregistro de este documento. Este trámite es exclusivo para conductores que no están registrados en la base de datos.

El formulario puede completarse en el siguiente enlace: https://lnkd.in/eQskAVS9. La información ingresada será revisada y validada por la municipalidad provincial que emitió tu licencia de conducir.

Examen de conducir moto: centros médicos autorizados para aprobarlo

Para obtener una licencia de conducir tipo B, que autoriza el manejo de motos y mototaxis, el MTC ha establecido que los solicitantes deben aprobar tres exámenes: médico, de reglas y de conducción. El examen médico solo será válido si es realizado en un centro de salud autorizado. Para conocer cuáles son los centros habilitados, puedes consultar el siguiente enlace: https://rec.mtc.gob.pe/LicenciaConducir/ArCentroMedicoConfiguracion.

¿Qué es el SNC?

El Sistema Nacional de Conductores (SNC) es una plataforma digital administrada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú. Su propósito es centralizar y gestionar la información de las licencias de conducir emitidas en el país, tanto para vehículos mayores como menores.

Esta herramienta permite a las autoridades y al público en general verificar la validez y el estado de una licencia de conducir, asegurando que los conductores estén debidamente registrados y cumplan con las normativas vigentes.

A través del SNC, los usuarios pueden: