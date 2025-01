Itanel Espinal Izquierdo, empresario cajamarquino de 42 años, ha consolidado su marca Sualik Perú en el sector textil, destacando por su creatividad y esfuerzo. Desde su infancia en Tostén, Cajamarca, enfrentó dificultades económicas que lo impulsaron a desarrollar una visión emprendedora.

Tras completar sus estudios secundarios, buscó nuevas oportunidades en la industria de la confección, motivado por el deseo de crear un negocio propio. A pesar de los desafíos, como la falta de capital inicial y la competencia en el mercado, el empresario ha logrado consolidar su presencia en Gamarra.

“El emprendedor somos todo. En verdad que el emprendedor es jefe, el emprendedor es el que encarga de los datos todos, es que hacemos todo, porque como digo, no contamos con un capital fuerte para tener una logística, porque si contáramos con un dinero o un capital fuerte, como le digo, hubiéramos cuantas personas, pero la idea es seguir creciendo y poco a poco seguir dando trabajo a más personas”, manifestó Espinal.

Recientemente, Espinal se vio envuelto en una disputa legal con la multinacional Tommy Hilfiger, que objetó el registro de su marca ante Indecopi, acusándolo de mala fe. Sin embargo, la entidad peruana falló a su favor, permitiéndole mantener la propiedad de su marca.

En medio de este enfrentamiento, representantes de Tommy Hilfiger ofrecieron a Espinal la suma de S/20.000 para comprar su marca, propuesta que fue rechazada por el emprendedor. En una entrevista con La República, Espinal compartió detalles sobre el proceso legal.

—Sualik Perú: ¿qué significa el nombre?

—Sualik Perú proviene del nombre de mis hijos, de sus iniciales: Sugey, Alberth e Iker. Es fácil que, cuando algo ya está hecho, algunos lo consideren simple o sencillo, pero no es así. Nada es tan fácil como puede parecer. Todo requiere un proceso, esfuerzo, tiempo invertido, noches de desvelo y sacrificio.

—Es peculiar la combinación de colores: ¿cómo decide fusionar todos esos elementos?

—Desde el inicio, tuve claro que nuestro Perú es reconocido por la calidad de su algodón. Por eso, decidí incorporar la palabra "Perú" en el nombre de mi marca, y así nació Sualik Perú. Luego, al crear el logo, me basé en la bandera de mi país: visualicé su estructura y analicé los colores. No quería elegirlos al azar, así que investigué sus significados. Concluí que el azul representaba seguridad, porque en ese momento ya me sentía seguro del nombre que había elegido. Para confirmar su autenticidad, investigué si alguna otra empresa tenía el mismo nombre antes de registrarlo.

Después de definir el nombre, trabajé en el logo, siempre inspirado en la bandera del Perú. Elegí el azul porque simboliza la confianza en lo que estaba haciendo. Luego, agregué el rojo, un color que representa el esfuerzo y sacrificio de quienes trabajan en confección. En Gamarra, por ejemplo, muchos emprendedores han pasado por momentos difíciles, incluso han sufrido accidentes con las máquinas de coser y cortadoras. Sin embargo, este emporio comercial es una bendición, ya que ofrece oportunidades para todos, desde el más humilde hasta el más próspero. Ningún otro centro comercial en el Perú genera tanto empleo como Gamarra.

Cada elemento del logo tiene un significado especial. En el centro hay un triángulo que simboliza seguridad. En cualquier lugar donde haya un riesgo, se coloca un triángulo como advertencia para evitar accidentes. Para mí, representa la estabilidad y protección en mi camino emprendedor. Finalmente, el color blanco expresa paz, la tranquilidad que espero alcanzar a medida que mi negocio crezca y brinde más oportunidades a los demás.

—Sobre Tommy Hilfiger: ¿conocía usted esta marca?

—Yo sí, conocía, claro. Y yo contra esa marca Tommy (Hilfiger) no tengo nada que ver, no tengo una mala intención, porque es una empresa grande, una marca gigante. Yo, en verdad, para ellos soy algo mínimo. Ellos son muy poderosos. En verdad, no tenía ninguna intención de hacerles daño, ni forma de hacerles daño.

—¿Cómo afrontar este proceso desde el punto de vista legal?

—Es que cuando yo empiezo a hacer ya mis cosas, o sea, ya mi logo, ya tenía todo, y empecé a tener mi producción, a vender al público, o sea, sin patentar mi marca. Me gusta seguir haciendo las cosas en orden. Usted sabe, siempre nos falta uno por ahí que puede agarrar mi logo y lo hace patentar a su nombre. Y el tanto tiempo que yo he hecho, el sacrificio que he tenido, se pueden aprovechar.

Entonces ahí es donde procedo a patentar mi marca. O sea, mi proyecto de patente era, mi proyecto que tenía era para tres meses, cinco meses máximos, porque es la fecha que Indecopi hace todos los trámites. Y yo tenía mis proyectos, ya mandaba a hacer mis etiquetas, todo, y ya había hecho mis etiquetas, todas esas cosas. Pero en el transcurso de ese proceso, me llegó una notificación acá.

Y bueno, para mí fue sorprendente, ¿no? Sorprendente y preocupante, porque tú tienes todo hecho, tu sacrificio de años, y un grande, ¿sabes? Que viene y te dice, esto está pasando, ¿sabes? Que me estás haciendo daño. Y en verdad que me quedó frío. Entonces, pero dije, esta es la lucha, ¿no? He luchado tantos años, y para así de fácil, o sea, quedar en nada, tampoco es así, ¿no? Lo único que hice es orar a Dios, y dije, lo puse a Dios en primer lugar y dije, tú sabrás qué haces por mí. Y en el transcurrir de los días, me visitó un amigo y le cuento mi problema. Y ese amigo me dice, yo tengo un abogado.

Itanel Espinal, emprendedor peruano. Foto: URPI

—A raíz de eso, ¿decidió iniciar el proceso con asesoramiento legal?

—Claro, es que, o sea, para mí fue sorprendente, porque uno que yo no contaba con plata, no contábamos con dinero nosotros. O sea, sale para pagar, mantenernos, o sea, es así, el emprendedor es así. Sale, vendes hoy día, y mañana ya estás pagando mantenimiento, alquileres, el servicio que te han cosido la prenda, todo eso. Y no había dinero, pues, o sea, no tengo dinero.

Entonces, mi amigo le cuento, pues, o sea, un poco triste, ¿no? Por toda la situación, porque él incluso me ayudaba con mi página, y le digo, está pasando esto, yo estoy triste. Pero bueno, le digo, Dios sabrá, pues, ¿no? Y él me dice, tranquilo, me dice, yo tengo un abogado. Él le cuenta y ese señor, su amigo, me ayudó. Y con él he luchado hasta el último, hasta el final.

—¿Qué sintió al recibir la propuesta de compra de su marca por 20.000 soles? ¿Qué pasó por su mente en ese momento?

—Cuando me hacen esa propuesta, lo primero que pensé es la humillación que lo quieren hacer a un pequeño. El hecho que tú seas grande, esto queda acá, cuando uno se va al más allá uno no lo lleva. Por eso es que nunca puedes hacer el daño a un pequeño. Alguien dale la mano, ayúdame. Y, con ese momento, humillar a uno, de tanto esfuerzo que tenemos, en verdad que, en vez de desanimarme, me dio más fuerzas eso. Entonces, yo en mente dije, si tú me ofreces 20.000 soles, yo sé lo que cuesto, y cuesto más de lo que te voy a pedir.

—Entonces, ¿podemos decir que si ahora esta marca (Tommy Hilfiger) viniera a buscarlo y le hiciera una propuesta mucho más elevada, no la aceptaría?

—No lo voy a vender. Mi marca no la voy a vender, para nada. Ese es mi esfuerzo, mi vida, es mi futuro. Es que quizás lo pueden entender, los que tienen su marca lo pueden entender, pero algunas personas quizás no. Pueden decir, no, te doy un millón. Pero yo te digo, la plata se va, la plata se termina. En cambio, mi marca es eterno. Mi marca es eterno, para mi familia, para toda la descendencia.

—¿Qué haría o cómo mantendría la situación si recibiera nuevamente una demanda?

—Yo con la verdad siempre, no hay forma de que yo, que yo no he tenido intención de hacerle daño a nadie yo no odio a nadie, yo no quiero hacerle daño a nadie, yo trabajo libremente, ordenadamente yo no le hago daño a nadie, yo no le pido nada a nadie, me apoyan de una y otra forma gracias, es agradecible,

—Después de esta noticia, que fue muy trascendente en las redes sociales, ¿cuál ha sido el apoyo que ha recibido de sus familiares, colegas y, como usted menciona, de las comunidades en las calles?

—Yo de verdad agradezco a todos, a todos en general, a todos los peruanos. (...) El mensaje que les quiero decir es Sualik Perú, no solo es mío. Sualik Perú es de todos los peruanos, este triunfo que hemos tenido en Indecopi, que lo hemos ganado, esto le doy a todos los peruanos porque en verdad que el Perú es hermoso, nuestro Perú es rico, es nuestro algodón nacional, tenemos el mejor algodón, ¿Por qué dejarnos humillar o pensar que no podemos salir adelante con lo nuestro?. Tenemos muchas cosas. Tenemos la mejor comida, tenemos el mejor algodón, nuestros peruanos son muy inteligentes, tenemos capacidades de hacer muchas cosas.

—Un último mensaje para todos los emprendedores peruanos

—A todos mis colegas emprendedores y a todos los niños: lo que ha pasado conmigo… Yo no quiero ser famoso, sigo siendo el mismo de siempre, el mismo niño de Tostén que salió de ahí. En la vida, nada es imposible. Si te propones algo, lo lograrás, siempre que hagas las cosas como deben hacerse, sin hacerle daño a nadie y poniendo a Dios en primer lugar. No se desanimen, todo se puede en la vida.