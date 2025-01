En una reciente resolución, Indecopi falló a favor del emprendedor peruano Itanel Espinal, permitiendo el registro de su marca pese a la oposición de la multinacional Tommy Hilfiger. La decisión se dio tras un extenso proceso en el que la compañía internacional argumentó que la inscripción de la marca local se realizó de mala fe.

No obstante, el organismo peruano concluyó que no existían pruebas suficientes para sustentar dicha acusación, otorgándole la razón al emprendedor.

El caso, que había generado interés por el enfrentamiento entre un empresario local y una reconocida firma global, culminó con un resultado favorable para Espinal. Según lo declarado por el emprendedor, su marca fue diseñada cuidadosamente, respetando las normativas legales y priorizando elementos de identidad propios.

Tommy Hilfiger: emprendedor peruano detalla lo ocurrido con la oposición

Itanel Espinal, emprendedor peruano, compartió su experiencia con la marca Tommy Hilfiger en una entrevista para el programa 'Arriba mi Gente' de Latina Televisión. Según explicó, decidió registrar su marca de ropa siguiendo las normativas legales correspondientes.

Sin embargo, días después, recibió una notificación informándole que la empresa internacional se oponía al registro, argumentando que había actuado de mala fe. Espinal aclaró que invirtió alrededor de seis meses en el diseño y registro de su marca, asegurándose de no infringir derechos de terceros.

“Hicimos lo que nos mandan la ley, las normas y todo, y en el transcurrir de los días me llega una notificación. La marca Tommy Hilfiger se opone a que yo patente mi marca, fue creación mía para llegar al loguito, todo eso me ha demorado como medio año, claro, ellos han argumentado una mala fe. Yo cuando empecé a patentar mi marca, siempre he investigado que alguien se parezca, estoy haciendo daño a alguien y veo que no”, remarcó.

"Me ofrecieron 20.000 soles", asegura emprendedor peruano tras enfrentar a Tommy Hilfiger

En ese contexto, el emprendedor destacó que su propuesta de marca no tenía intenciones de copiar a nadie, explicando que los colores de su logotipo tienen significados personales: el azul simboliza seguridad en su trabajo, el rojo representa los sacrificios realizados, y el blanco refleja su anhelo de alcanzar la paz en el futuro.

“Nosotros nunca hubo esa mala intención, los colores, por ejemplo el azul que me da seguridad en mi trabajo que estoy haciendo. El rojo el sacrificio que yo he pasado durante el tiempo, me he cortado la mano, me he cocido el dedo y el blanquito del triángulo, dije algún día voy a tener paz cuando esté un poquito más arriba”, mencionó.

Espinal también reveló que representantes de Tommy Hilfiger visitaron su tienda para intentar adquirir su marca. “Incluso vinieron acá, quisieron comprar mi marca”, mencionó, precisando que le ofrecieron S/20.000. “Me ofrecieron S/20.000. Me ofrecieron un monto de dinero como 3 personas. Todos elegantes, bueno nosotros con nuestro polito de Sualik Perú, pero nuestra calidad es peruana, es algodón peruano"

Al responder a la oferta, él realizó una contrapropuesta de un millón de dólares, como una forma simbólica de demostrar su posición. Según Espinal, los representantes rechazaron su propuesta, se retiraron y dejaron una advertencia sarcástica, insinuando que su emprendimiento nunca podría superar a una marca internacional.

"Como un sarcasmo que sabe lo que te espera que esta marca nunca va a ser tuya, se rieron porque claro, nosotros somos emprendedores, somos pequeños, se rieron y se fueron”, culminó.