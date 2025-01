El misterio detrás del centro comercial más vacío de Lima: ¿por qué 8 pisos siguen desiertos y nadie visita sus patios?

El centro comercial ubicado en Lima se ha convertido en el más vacío de la ciudad. Con un diseño moderno, áreas recreativas, tiendas comerciales y una oferta gastronómica, se presenta como un lugar atractivo para los compradores. No obstante, a pesar de su potencial, sus ocho niveles continúan con gran parte de sus espacios vacíos, lo que genera interrogantes sobre las razones detrás de su falta de afluencia.

A pesar de contar con precios de alquiler competitivos, el centro comercial no ha logrado atraer al público en la medida esperada. A lo largo de su recorrido, se destacó la desolación que se vive en los distintos pisos, donde la mayoría de los locales permanecen cerrados.

¿Dónde se encuentra y cuál es el centro comercial más vacío de Lima?

El Galaxy Plaza, ubicado en Chorrillos, destaca por su diseño moderno y sus diversos servicios, como áreas de comida, comercios y zonas recreativas. Ofrece precios desde S/250 y estacionamiento gratuito, lo que lo convierte en una opción atractiva para los emprendedores.

Sin embargo, a pesar de estas ventajas, el centro comercial muestra una considerable desolación, con varios espacios vacíos, lo que resalta un uso deficiente de sus ocho niveles, según el análisis realizado por el youtuber SantoBrasa. "Miren cuántos pisos hay: tres, cuatro, cinco, seis... siete, ¡ocho pisos tiene esto! De los cuales solo algunos están operativos", detalló.

A pesar de contar con una infraestructura que incluye tiendas, zonas de entretenimiento y un sistema de vigilancia, el Galaxy Plaza presenta una baja afluencia de visitantes. En su recorrido, SantoBrasa observó que la mayoría de los locales están cerrados. A lo largo de su análisis, también destacó que, de los ocho pisos, solo algunos están operativos, lo que agravaría la sensación de abandono.

En particular, el tercer piso, destinado como patio de comidas, carece de la afluencia de público esperado, ya que, aunque cuenta con juegos para niños, no hay menores disfrutando de estas instalaciones. "El tercer piso funciona como un patio de comidas y tiene juegos, pero no hay niños. (...). Da la impresión de que todo está ocupado", manifestó.

A pesar de los bajos precios de alquiler, que van desde S/250 hasta S/600, dependiendo de la ubicación y tamaño del local, el Galaxy Plaza de Chorrillos sigue mostrando una escasa demanda.

Estos valores son considerablemente más bajos en comparación con otros centros comerciales en la zona, lo que sorprendería a muchos, incluido el youtuber SantoBrasa, quien expresó su asombro por la diferencia de costos: "Me ha sorprendido. De S/250 a S/600 soles es mucho más barato que los otros sitios. Será por la zona, pero yo pensé que era más caro".

Durante su recorrido, SantoBrasa destacó la falta de visitantes, describiendo la escena como vacía. Mencionó que, a lo largo de su visita, apenas se encontró con unas pocas personas, especialmente al recorrer los niveles superiores del centro comercial. "Miren esta toma, no hay nadie. Solamente el maniquí de arriba y personal de limpieza aquí que parece una persona", precisó. En sus palabras, "el segundo piso está completamente desierto, solo hay dos personas y casi todo está cerrado". Esta misma situación se repitió en otros niveles, donde las escaleras eléctricas y el ascensor estaban fuera de servicio.

Algunos comerciantes han indicado que la apertura del Galaxy Plaza coincidió con el inicio de la pandemia, lo que impidió su consolidación. Según SantoBrasa, el centro comercial comenzó a operar justo antes de la crisis sanitaria, y, tras varios intentos de reactivación, sigue enfrentando desafíos para atraer público. "Antes de la pandemia recién se inició esta galería, pero ahora, después de todo este tiempo, todavía está desolada. Supuestamente, están 'reaperturando'", remarcó.