Indecopi declaró ilegal el cobro de S/1135 por duplicado de títulos en la UNSA, al no estar respaldado por ninguna norma oficial ni por una resolución interna de la universidad. Foto: composición LR

Indecopi declaró ilegal el cobro de S/1135 por duplicado de títulos en la UNSA, al no estar respaldado por ninguna norma oficial ni por una resolución interna de la universidad. Foto: composición LR

Recientemente, el Indecopi declaró ilegal el cobro de S/1135 realizado por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa para el trámite de duplicados de títulos profesionales. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) aseguró que dicha tarifa no se encontraba respaldada por ninguna norma legal y, por lo tanto, vulneraba los derechos de los usuarios. Este fallo reafirma la importancia de garantizar que las instituciones públicas y privadas operen dentro del marco legal establecido, protegiendo así los derechos de los ciudadanos.

El proceso que llevó a esta resolución comenzó con la intervención del Indecopi luego de que se identificara que la UNSA había establecido una tarifa para duplicados de títulos sin cumplir con los requisitos legales correspondientes. El instituto recomendó a la universidad modificar sus procedimientos y tarifas, además de tomar las acciones necesarias para evitar que se repitieran situaciones similares.

¿Por qué Indecopi declaró ilegal el cobro de la UNSA?

El Indecopi determinó que el cobro de S/1135 por parte de la UNSA no tenía justificación legal, ya que la universidad no había demostrado que dicho monto fuera el costo real del proceso de duplicación de títulos. Además, se constató que no existía ninguna norma emitida por la universidad que autorizara este cobro, lo que violaba principios fundamentales establecidos por la ley en materia de protección al consumidor y transparencia en los costos de servicios públicos.

El proceso de duplicado de títulos académicos es un trámite administrativo, y la institución educativa tiene la obligación de brindar un servicio acorde a lo estipulado legalmente. Sin embargo, la universidad no cumplió con los requerimientos establecidos por las normativas que regulan la transparencia de los cobros por servicios administrativos. En su resolución, el Indecopi instó a la UNSA a revisar sus procedimientos y ajustar sus tarifas para cumplir con la ley, evitando futuras irregularidades.

IMPORTANTE: Ante lo declarado por Indecopi, La República intentó comunicarse con las autoridades de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa para obtener su versión sobre el cobro ilegal de S/1135 por el trámite de duplicados de títulos profesionales. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna por parte de la universidad.

¿Qué es el Indecopi?

El Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual) es una entidad pública peruana encargada de velar por la protección de los derechos de los consumidores y fomentar un mercado justo en el país. Su misión es garantizar que tanto empresas como instituciones cumplan con las normativas de competencia leal y que los consumidores no sean víctimas de abusos o prácticas engañosas.

Entre las funciones más importantes del Indecopi se encuentran la supervisión de la competencia en el mercado, la protección de la propiedad intelectual y la resolución de conflictos relacionados con el consumo. Su intervención es fundamental para asegurar que las tarifas de los servicios sean transparentes y que se respeten los derechos de los ciudadanos ante prácticas comerciales abusivas.

¿Cómo realizar un reclamo ante el Indecopi?

Si un ciudadano considera que sus derechos han sido vulnerados por algún servicio o producto, puede presentar una denuncia ante el Indecopi a través de diversos canales. El organismo pone a disposición de la ciudadanía la plataforma Reclama Virtual, un sistema en línea que facilita la presentación de denuncias sin necesidad de desplazarse físicamente. Este sistema está diseñado para que cualquier persona pueda registrar su queja de manera rápida y gratuita.

También es posible acudir directamente a las oficinas del Indecopi para presentar una denuncia formal. En este caso, los afectados recibirán asesoría para dar seguimiento a su caso. Es importante resaltar que las demandas que involucren compensaciones económicas deben ser gestionadas a través del Poder Judicial, ya que el Indecopi no tiene competencia en este tipo de reclamos. Además, para agilizar la resolución de conflictos, el Indecopi ofrece el arbitraje de consumo, una vía alternativa de resolución que permite solucionar los problemas de manera más rápida y eficiente.