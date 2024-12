En medio de la creciente polémica por el registro de la marca "capibara" por un empresario chino, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) ha emitido un comunicado oficial para esclarecer las dudas legales relacionadas con este caso. En dicho anunció, la entidad aclaró que "no se ha registrado alguna marca que otorgue derechos exclusivos para distinguir juguetes y mochilas con la denominación "Capibara"; sin embargo, la Dirección de Signos todavía se encuentra en proceso de evaluación de los productos".

En ese contexto, escoger un nombre adecuado para tu marca puede ser determinante para el éxito o fracaso de un producto. No obstante, emplear términos populares o relacionados con la naturaleza, como "capibara", puede generar complicaciones legales que deben evaluarse. Juan Ñahue, especialista en Propiedad Intelectual y fundador de Dosis Legal, detalla los aspectos esenciales que todo emprendedor o empresa debe considerar al lanzar productos bajo esta denominación.

Según el comunicado de Indecopi, no se ha registrado derechos exclusivos para distinguir juguetes y peluches con la denominación de ''capibara''. Foto Indecopi cuenta de X

¿Es legal que los términos relacionados a animales se registren como marcas?

- Efectivamente. Por ejemplo, existe una marca de zapatillas llamada Puma y otra del mismo sector con el nombre de Tigre. También hay marcas de automóviles que cuentan con el nombre de un animal. En la medida en que cumplan con los requisitos, principalmente en el caso de marcas de distintividad, es posible su registro. No obstante, es importante mencionar que siempre se debe realizar un análisis previo por parte de la autoridad. Como mencionaba, si hay personas que se consideran afectadas por una eventualidad en el registro por parte de Indecopi, pueden tomar acciones o presentar una oposición dentro del plazo y estar sujetas a los mecanismos legales.

¿Quiere decir que no está del todo prohibido utilizar o producir productos bajo el nombre de ''capibara''?

-Es correcto, pero la preocupación principal del gremio empresarial del Mercado Central está relacionada con los juguetes y peluches. En cuanto a la fecha, estos no han sido otorgados para la Clase N° 28. Un ejemplo: tampoco han sido otorgados para la Clase N° 21 en relación con los utensilios y recipientes para el uso doméstico y culinario; sin embargo, esto no quiere decir que el sector empresarial no pueda comercializar estos productos.

Adicionalmente, otro producto o rubro que puede generar preocupación al sector empresarial es la fabricación de mochilas, morrales o bolsos, ya que se llegó a tramitar una solicitud bajo el expediente 30.827 del 2004/TSB, la cual fue denegada para dichos productos. Esto quiere decir que, hasta el momento, no hay un titular para esa clase en específico.

Es importante que los lectores entiendan que el registro de una marca no implica exclusividad para todos los rubros económicos, sino que únicamente el titular del registro de la marca gozará de este derecho de exclusividad para la clase específica en la que ha sido otorgado. En la actualidad, el término capibara no ha sido otorgado para la Clase N° 28, que aplica a juguetes y peluches, ni para la clase 18, en lo que respecta a mochilas y morrales.

¿Cómo afectará esta medida a los ingresos de los comerciantes peruanos en temporada alta?

-Al respecto, hay que precisar que cuando una persona natural o jurídica registra una marca, obtendrá el uso exclusivo de la misma; por ende, será la única en poder usar dicha denominación en todo el territorio nacional. Esto permite que, si otra persona utiliza el término ya registrado sin su consentimiento, el titular podría denunciarlo por vulnerar sus derechos de propiedad comercial. Por este motivo, existe un temor en el sector empresarial, específicamente entre los comerciantes del Mercado Central, debido a la limitación del uso de esta marca. Sin embargo, es importante contextualizar que el registro de una marca se realiza en base a una clase específica, según el rubro o actividad económica. El sistema de marcas se encuentra clasificado en relación con los productos y servicios.

Esto quiere decir que, en el mes de julio, el ciudadano chino Liao Yue tomó la iniciativa de registrar la palabra, adjuntando además una imagen adicional como parte de su solicitud de marca para distintas clases. Sin embargo, hasta la fecha, le han otorgado la marca en dos clases: la Clase N° 9, que abarca aparatos científicos, y la Clase N° 14, relacionada con metales preciosos y aleaciones. El principal inconveniente para el sector empresarial radica en el uso y la fabricación de juguetes y peluches. Esta actividad se encuentra en la Clase 28, y hasta el momento, no se ha registrado en dicha clase. Esto significa que, de momento, no existe ningún impedimento para que los comerciantes puedan producir o importar productos relacionados con la Clase N° 28.