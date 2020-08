Simplificación de trámites para más inversiones

Luis Incháustegui juró como titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Es el cuarto que asume la cartera este año y tras una caída de 25 % en la inversión minera en el primer semestre (US$ 1.910 millones).

En plena reactivación económica, Incháustegui –exviceministro de Minas entre 2018 y 2019– tiene el reto de elevar las inversiones del sector minero e hidrocarburos. Ambos sectores representan el 14,36 % del PBI.

PUEDES VER Minem transfiere 2,9 millones de soles a gobiernos regionales para formalización minera

Para este año la meta de inversión del sector minero se redujo de US$ 6.300 millones a US$ 4.800 millones. Los próximos proyectos que tiene en la mira el Minem son Yanacocha Sulfuros, Integración Coroccohuayco, San Gabriel y Corani, que representan una inversión de US$ 3.700 en total. Esto forma parte de una cartera total de 48 proyectos por US$ 57.772 millones.

En esa línea, el Ejecutivo anunció que simplificará procesos mineros y acortará plazos. Se modificaron los reglamentos de protección ambiental para las exploraciones mineras y procedimientos mineros, y se redujo a entre 15 y 22 días hábiles el tiempo para que el Ministerio de la Producción y Serfor realicen los estudios de colecta de muestras en la elaboración del estudio de impacto ambiental.

PUEDES VER Cusco: alcalde de Condoroma y autoridades distritales anuncian cese al fuego para reunirse con ministros

Además, busca reducir en 6 meses el proceso de consulta previa. Los cambios se deben realizar mediante decreto supremo, mientras que en la consulta previa se destinó S/ 1,4 millones al Ministerio de Cultura para identificar a los pueblos indígenas en zonas de 23 proyectos mineros.

La línea trazada por Cateriano debería continuar, según el exviceministro de Minas Rómulo Mucho. “Hay que entender que no estamos en condiciones normales. La minería puede tener un realce más rápido que otras actividades”.

Las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 1.122 millones en mayo, que significa el 57 % de comercio exterior.

Cabe recordar que estas flexibilizaciones deben estar acompañadas con un fortalecimiento de las autoridades correspondientes a la fiscalización ambiental.

Hidrocarburos

Desde el Gobierno, dicho antes por Cateriano, se presentará este semestre un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH). Además, se modificará el reglamento de regalías y retribuciones para que las empresas cuenten con mayor liquidez para sus operaciones y empleos. De igual forma, se aplicará a los de exploración y explotación, entre otros.

PUEDES VER Ley de Hidrocarburos: Solicitan ampliar el debate y convocar al diálogo social

Para Aurelio Ochoa, especialista en temas energéticos, los cambios a la LOH deben poner un “énfasis en la actividad exploratoria y complementaria en la explotación”.

En este trimestre se espera otorgar la buena pro del proyecto de masificación de gas natural a 7 regiones. Se apunta también llegar a 1,5 millones de conexiones de gas natural domiciliario para el bicentenario.

PUEDES VER Aprueban proceso de convenios con instaladoras o distribuidoras de gas natural para programas del FISE

Las cifras

1,9 mil millones de dólares registró la inversión minera en el primer semestre, indicó Minem.

51,8 % disminuyeron las exportaciones de la minería metálica, según el BCRP.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.