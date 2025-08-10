Sporting Cristal venció a Melgar en el Alberto Gallardo y otra vez es líder del Torneo Clausura

“Y ya lo ve... y ya lo ve... es el Cristal que quiero ver...”, coreaban los hinchas celestes que luego de varias fechas volvieron a llenar el Alberto Gallardo y se ilusionan con quedarse con el título del Torneo Clausura. Pese a mostrar algunas falencias, el técnico Paulo Autuori ha sabido aplicar toda su experiencia en un equipo que sigue padeciendo de un jugador que concluya las jugadas de gol.

El héroe de la tarde fue el volante Ian Wisdom, quien anotó en la agonía del tiempo agregado y fue suficiente para que Sporting Cristal derrote 1-0 a FBC Melgar en un partido muy fraccionado y que trajo consigo la expulsión de dos elementos: Irven Ávila (24’) en los locales y Leonel González (45’ +2) por parte de los arequipeños.

El juego fuerte prevaleció y pasada la media hora de juego, Melgar se llenó con cuatro tarjetas amarillas. Eso sí, tuvo las llegadas más claras y el dominio del juego.

La primera mitad se iba sin goles, hasta que un pase largo de Rafael Lutiger fue directo al pie de Wisdom (45’ +6), quien controló e intentó meterse al área. Pese a la marca, cedió a Christofer Gonzales. “Canchita” cayéndose al piso devolvió la sutileza. El balón quedó dando botes y el volante de 19 años sacó el derechazo para la alegría de los hinchas celestes.

Con el marcador a su favor, el cuadro de La Florida se fue al descanso y el trámite fue el mismo: luchado en el medio sector. Autuori movió su banca y ordenó el ingreso de tres jugadores que serán vitales en la lucha por el Clausura: Yoshimar Yotún, Luis Abram y Santiago González. El duelo se equiparó y el resultado no se movió. Cristal ganó y es otra vez líder con 13 puntos, mismos números que Universitario.