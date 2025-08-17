México vs Panamá EN VIVO, Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025: a qué hora es el juego de béisbol infantil y dónde ver el partido

México vs Panamá EN VIVO van a jugar por la llave internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025. ESPN 3 y Disney Plus pasarán el partido de béisbol infantil a partir de las 12.00 p. m. de CDMX y 1.00 p. m. de Ciudad de Panamá. Si estás en Estados Unidos, acude a la señal de ESPN Deportes este domingo 17 de agosto.

Este será un juego de eliminación que se llevará a cabo en el Volunteer Stadium de Williamsport. Las novenas de Chihuahua y Arraiján no pueden ceder otra derrota. De lo contrario, quedarían fuera de carrera. Anota los horarios, canales y plataformas de streaming que pasan el partido de México vs Panamá EN VIVO.

¿A qué hora juega México vs Panamá por Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025?

México y Panamá juegan a partir de los siguientes horarios de Latinoamérica, Estados Unidos y otras partes del mundo:

México (zona del centro): 12.00 p. m.

México (Pacífico): 11.00 a. m.

Panamá, Quintana Roo, municipios de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas: 1.00 p. m.

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos (Miami y Nueva York): 2.00 p. m.

Colombia, Estados Unidos (Texas y Chicago), Perú: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles y Las Vegas): 11.00 a. m.

¿Dónde ver México vs Panamá EN VIVO por LLWS?

ESPN 3 transmitirán el juego en México y Panamá. Por otro lado, ESPN Deportes tendrá los derechos de televisación en Estados Unidos. Además, en Venezuela y el resto de Latinoamérica, la plataforma de Disney Plus (plan premium) pasará las imágenes.

México vs Panamá béisbol: ¿por qué podrían quedar eliminados?

Tanto México como Panamá registran una derrota en el certamen. De hecho, ambos conjuntos tienen marca de 1-1, así que una caída más los dejaría sin chances, de acuerdo al formato de la LLWS.