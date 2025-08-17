HOYSuscripcion LR Focus

México vs Panamá EN VIVO, Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025: a qué hora es el juego de béisbol infantil y dónde ver el partido

Descubre AQUÍ cómo ver por TV y streaming el juego de pelota entre México vs Panamá EN VIVO HOY, 17 de agosto. Los equipos de béisbol de Chihuahua y Arraiján quieren seguir con vida en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.

México vs Panamá disputan un juego de eliminación en el Volunteer Stadium.
México vs Panamá disputan un juego de eliminación en el Volunteer Stadium. | Foto: composición LR/LLWS

México vs Panamá EN VIVO van a jugar por la llave internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025. ESPN 3 y Disney Plus pasarán el partido de béisbol infantil a partir de las 12.00 p. m. de CDMX y 1.00 p. m. de Ciudad de Panamá. Si estás en Estados Unidos, acude a la señal de ESPN Deportes este domingo 17 de agosto.

Este será un juego de eliminación que se llevará a cabo en el Volunteer Stadium de Williamsport. Las novenas de Chihuahua y Arraiján no pueden ceder otra derrota. De lo contrario, quedarían fuera de carrera. Anota los horarios, canales y plataformas de streaming que pasan el partido de México vs Panamá EN VIVO.

¿A qué hora juega México vs Panamá por Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025?

México y Panamá juegan a partir de los siguientes horarios de Latinoamérica, Estados Unidos y otras partes del mundo:

  • México (zona del centro): 12.00 p. m.
  • México (Pacífico): 11.00 a. m.
  • Panamá, Quintana Roo, municipios de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas: 1.00 p. m.
  • Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos (Miami y Nueva York): 2.00 p. m.
  • Colombia, Estados Unidos (Texas y Chicago), Perú: 1.00 p. m.
  • Estados Unidos (Los Ángeles y Las Vegas): 11.00 a. m.

¿Dónde ver México vs Panamá EN VIVO por LLWS?

ESPN 3 transmitirán el juego en México y Panamá. Por otro lado, ESPN Deportes tendrá los derechos de televisación en Estados Unidos. Además, en Venezuela y el resto de Latinoamérica, la plataforma de Disney Plus (plan premium) pasará las imágenes.

México vs Panamá béisbol: ¿por qué podrían quedar eliminados?

Tanto México como Panamá registran una derrota en el certamen. De hecho, ambos conjuntos tienen marca de 1-1, así que una caída más los dejaría sin chances, de acuerdo al formato de la LLWS.

