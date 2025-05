Figura de los Yankees toma decisión categórica para el Clásico Mundial de Béisbol 2026: "Con Cuba, pero..."

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está cerca y varios peloteros cubanos en la MLB están en la encrucijada de si representar o no a su país en el torneo de selecciones, debido a las restricciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos. Uno de ellos es Carlos Rodón, lanzador abridor de los New York Yankees, quien muestra ilusión por jugar con el Team Aseré, aunque solo lo hará bajo una condición muy clara.

A inicios del mes de mayo, la administración de Donald Trump, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, comenzó a exigir a los beisbolistas cubanos que, antes de negociar o acordar con su organización de Grandes Ligas, manifiesten que no tienen intención de volver a la isla, lo que complicaría las prácticas del equipo Cuba que lleve a cabo la FCB.

La condición de Carlos Rodón para jugar con Cuba en el Clásico Mundial

Carlos Rodón nació en Estados Unidos y su padre es cubano, por lo que es elegible para jugar con ambas selecciones en el Clásico Mundial. No obstante, en una entrevista con Mundo Deportivo Nicaragua, el pitcher fue claro con la segunda opción: "Si EE. UU. no me llama o no me necesita, yo decidiría jugar con Cuba, claro que sí, pero siempre y cuando sea un país libre y en democracia. De lo contrario, no juego con Cuba".

Rodón hace referencia a las actuales condiciones políticas y del sistema deportivo de la isla, que desde 1959 está bajo el régimen instalado por Fidel Castro. En ese sentido, muchos beisbolistas cubanos han emigrado a Estados Unidos o a otros países para continuar sus carreras profesionales, ante los altos niveles de pobreza, la agitación social y el reducido sueldo que ofrecen los clubes de su nación de origen.

Cuba, ¿en problemas para el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La Federación Cubana de Béisbol (FCB) continúa sus esfuerzos por atraer a los jugadores cubanos en Grandes Ligas y en las Menores para jugar con la selección de Cuba en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Sin embargo, no muchos han mostrado interés, no solo por las trabas diplomáticas de Estados Unidos, sino también por las convicciones personales de varios de ellos respecto al régimen que gobierna la isla.

En marzo de este año, previo al inicio de la temporada 2025 de la MLB, se reportó el interés de jugadores como Yoan Moncada (Los Angeles Angels), Andy Ibañez (Detroit Tigers) y Daysbel Hernández (Atlanta Braves) para unirse a la selección cubana de béisbol; no obstante, este último precisó que solo lo haría si su equipo le dejaba.

Contraria fue la postura de Yandy Díaz, el toletero villaclareño de los Tampa Bay Rays, quien reveló su posición a mediados de mayo: "No jugaría con el equipo Cuba en el Clásico Mundial, mientras las cosas sigan como están. Si es un equipo con peloteros de aquí, con sus cosas, bueno, ahí tal vez. Pero con el equipo de allá, no", indicó, aunque sostuvo también que "ser cubano es lo más grande".