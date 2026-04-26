Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: entradas, horario y dónde ver la final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima y San Martín vuelven a medirse en una final después de 2 años. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima y San Martín vuelven a medirse en una final después de 2 años. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

VER Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY | Blanquiazules y santas se enfrentan por la segunda final de la Liga Peruana de Vóley. El Polideportivo Lucha Fuentes será testigo de un decisivo cotejo desde las 5.00 p. m. La transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV; asimismo, podrás seguir el punto a punto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Luego de ser superadas y caer 3-0 en la ida, el equipo comandado por Facundo Morando necesita mostrar un mejor versión para llevarse la victoria ante las dirigidas por Guilherme Schmitz y, por ende, forzar un extra game en la definición del título nacional.

Alianza y San Martín jugarán por quinta ocasión en el 2026. Foto: Alianza Lima Vóley

¿A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín vóley?

El partido de vuelta por la final entre Alianza Lima vs San Martín arrancará desde las 5.00 p. m. Esta es la programación de horarios para los países del continente:

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Bolivia, Venezuela, Chile: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs San Martín?

La transmisión del Alianza Lima vs San Martín EN VIVO se podrá ver a través de Latina TV (canal 2) en señal abierta, página web y por su propio aplicativo. Por otra parte, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cómo ver Alianza Lima vs San Martín por internet?

El partido Alianza Lima - San Martín online gratis se podrá ver en la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Historial de Alianza Lima vs San Martín

Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley y el Sudamericano de Clubes.

San Martín 3-0 Alianza Lima | 19.02.26 | Liga Peruana de Vóley

San Martín 1-3 Alianza Lima | 22.02.26 | Sudamericano de Clubes de Vóley

Alianza Lima 3-1 San Martín | 19.02.26 | Sudamericano de Clubes de Vóley

San Martín 2-3 Alianza Lima | 01.02.26 | Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima 1-3 San Martín | 27.12.25 | Liga Peruana de Vóley.

Pronóstico de Alianza Lima vs San Martín

A pesar de partir con desventaja en la serie, las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima.

Betsson: gana Alianza Lima (2,70), gana San Martín (1,38)

1XBet: gana Alianza Lima (2,46), gana San Martín (1,36).

Alianza Lima vs San Martín: entradas

Las entradas para presenciar los partidos por las finales de la Liga Peruana de Vóley se pueden conseguir a través de la página web de Joinnus. Solo quedaron disponibles algunos boletos en la zona Occidente Preferente.

