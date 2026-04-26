Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: alineaciones, horario y canal de TV del partido por el Torneo Apertura Liga 1 2026

Alianza Lima solo perdió un partido en lo que va del Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Alianza Lima/Atlético Grau

Alianza Lima solo perdió un partido en lo que va del Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Alianza Lima/Atlético Grau

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY juegan por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. Ambas escuadras se enfrentarán en el Estadio Mansiche, a partir de las 3.30 p. m., y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este partido a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Los dirigidos por Pablo Guede tienen la obligación de ganar en Trujillo para alcanzar a Los Chankas en la punta de la tabla de posiciones. Sin embargo, al frente tendrán un equipo que llega motivado tras su goleada 4-1 ante Sporting Cristal.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau?

En Trujillo y el resto del territorio peruano, el partido entre Alianza y Grau se podrá seguir desde las 3.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Grau?

La transmisión por TV de este encuentro estará a cargo del canal L1 Max, el cual se puede sintonizar en los siguientes operadores de TV por cable y/o internet. También se podrá ver vía Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD de Movistar TV).

Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD

Claro TV+ (fibra óptica,/HFC): canal 10 HD

Movistar: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 12

Cable Perú: canal 47

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: canal 32.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Atlético Grau por internet?

Si quieres seguir la transmisión en línea de este partido suscríbete a alguno de los planes de L1 Max (L1 Max Full, L1 Max Móvil), o bien sintoniza su señal a través de Movistar TV App. En la misma plataforma también podrás acceder a la cobertura de Movistar Deportes, que tiene los derechos de este encuentro.

Alineaciones Alianza Lima vs Atlético Grau: probables formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima vs Grau para el duelo por la Liga 1 del fútbol peruano.

Alianza Lima : Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. Atlético Grau: Patricio Álvarez; Santiago Torres, Lucas Acevedo, José María Ataupillco, Rodrigo Tapia; Elsar Rodas, Rafael Guarderas, Adrian de la Cruz, Emiliano Franco; Isaac Camargo y Raúl Ruidíaz.

Pronóstico de Alianza Lima vs Atlético Grau

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar a Alianza Lima pese a su condición de visitante.

Betsson: gana Alianza (1,78), empate (3,10), gana Atlético Grau (5,25)

Betano: gana Alianza (1,83), empate (3,30), gana Atlético Grau (5,80)

Bet365: gana Alianza (1,75), empate (3,20), gana Atlético Grau (5,00)

1XBet: gana Alianza (1,80), empate (3,10), gana Atlético Grau (5,13)

Coolbet: gana Alianza (1,83), empate (3,20), gana Atlético Grau (5,05)

Doradobet: gana Alianza (1,86), empate (3,10), gana Atlético Grau (5,33).

Entradas para Alianza Lima vs Atlético Grau

Las entradas para asistir a este compromiso están a la venta en la plataforma Vaope.com. De forma presencial, se puede comprar en la boletería del estadio Mansiche. Los precios oscilan entre los 66 y 164 soles.

Historial de Alianza Lima vs Atlético Grau: últimos partidos

Así quedaron los cinco encuentros más recientes entre blanquiazules y el Patrimonio.