Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: alineaciones, horario y canal de TV del partido por el Torneo Apertura Liga 1 2026
Los blanquiazules necesitan ganar para meterle presión a Los Chankas en la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1. Sigue la transmisión del Alianza vs Grau.
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Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY juegan por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. Ambas escuadras se enfrentarán en el Estadio Mansiche, a partir de las 3.30 p. m., y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este partido a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
Los dirigidos por Pablo Guede tienen la obligación de ganar en Trujillo para alcanzar a Los Chankas en la punta de la tabla de posiciones. Sin embargo, al frente tendrán un equipo que llega motivado tras su goleada 4-1 ante Sporting Cristal.
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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau?
En Trujillo y el resto del territorio peruano, el partido entre Alianza y Grau se podrá seguir desde las 3.30 p. m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Grau?
La transmisión por TV de este encuentro estará a cargo del canal L1 Max, el cual se puede sintonizar en los siguientes operadores de TV por cable y/o internet. También se podrá ver vía Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD de Movistar TV).
- Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD
- Claro TV+ (fibra óptica,/HFC): canal 10 HD
- Movistar: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD
- DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
- Best Cable: canal 12
- Cable Perú: canal 47
- Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
- Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
- Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping: canal 32.
¿Cómo ver Alianza Lima vs Atlético Grau por internet?
Si quieres seguir la transmisión en línea de este partido suscríbete a alguno de los planes de L1 Max (L1 Max Full, L1 Max Móvil), o bien sintoniza su señal a través de Movistar TV App. En la misma plataforma también podrás acceder a la cobertura de Movistar Deportes, que tiene los derechos de este encuentro.
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Alineaciones Alianza Lima vs Atlético Grau: probables formaciones
Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima vs Grau para el duelo por la Liga 1 del fútbol peruano.
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
- Atlético Grau: Patricio Álvarez; Santiago Torres, Lucas Acevedo, José María Ataupillco, Rodrigo Tapia; Elsar Rodas, Rafael Guarderas, Adrian de la Cruz, Emiliano Franco; Isaac Camargo y Raúl Ruidíaz.
Pronóstico de Alianza Lima vs Atlético Grau
Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar a Alianza Lima pese a su condición de visitante.
- Betsson: gana Alianza (1,78), empate (3,10), gana Atlético Grau (5,25)
- Betano: gana Alianza (1,83), empate (3,30), gana Atlético Grau (5,80)
- Bet365: gana Alianza (1,75), empate (3,20), gana Atlético Grau (5,00)
- 1XBet: gana Alianza (1,80), empate (3,10), gana Atlético Grau (5,13)
- Coolbet: gana Alianza (1,83), empate (3,20), gana Atlético Grau (5,05)
- Doradobet: gana Alianza (1,86), empate (3,10), gana Atlético Grau (5,33).
Entradas para Alianza Lima vs Atlético Grau
Las entradas para asistir a este compromiso están a la venta en la plataforma Vaope.com. De forma presencial, se puede comprar en la boletería del estadio Mansiche. Los precios oscilan entre los 66 y 164 soles.
Historial de Alianza Lima vs Atlético Grau: últimos partidos
Así quedaron los cinco encuentros más recientes entre blanquiazules y el Patrimonio.
- Alianza Lima 2-1 Atlético Grau| 01.10.25
- Atlético Grau 1-1 Alianza Lima | 10.05.25
- Atlético Grau 1-0 Alianza Lima | 18.09.24
- Alianza Lima 2-0 Atlético Grau| 14.04.24
- Alianza Lima 2-0 Atlético Grau| 23.06.23.