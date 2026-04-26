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Deportes

Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal del extra game por las finales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima y San Martín definirán al campeón en el tercer partido por las finales de la Liga Peruana de Vóley. ¿Cuándo se juega el extra game entre 'blanquiazules' y 'santas'?

Alianza Lima y San Martín se enfrentarán por sexta ocasión en el 2026. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley/USMP
Alianza Lima y San Martín se enfrentarán por sexta ocasión en el 2026. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley/USMP
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Alianza Lima y San Martín se volverán a enfrentar en el tercer partido de las finales en la Liga Peruana de Vóley 2026. El partido de ida lo ganaron las ‘santas’ por 3-0, mientras que la revancha se la llevaron las dirigidas por Facundo Morando por 3-1. Las 'blanquiazules’ emparejaron la llave y forzaron el extra game para conocer al equipo campeón.

Será el sexto enfrentamiento entre ambos equipos en el presente año. Alianza Lima buscará el tricampeonato, mientras que San Martín quiere llevarse la corona después de 7 años sin títulos en el campeonato nacional de vóley.

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¿Cuándo juega Alianza Lima vs San Martín el extra game?

El extra game por las finales de la Liga Peruana de Vóley se jugará este domingo 3 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora es el partido Alianza Lima vs San Martín por el extra game?

El horario del tercer partido entre Alianza Lima y San Martín será a las 5.00 p. m. Este duelo definirá al campeón del campeonato de vóley.

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¿En qué canal ver Alianza Lima vs San Martín?

La transmisión por TV de este y todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley está a cargo de Latina, canal 2 en territorio peruano. Por lo tanto, este cotejo se podrá ver por dicha casa televisora. De igual forma, podrá verse a través de la página web de la misma señal.

Alianza Lima vs San Martín: últimos enfrentamientos

  • San Martín 1-3 Alianza Lima | 26.4.26
  • Alianza Lima 0-3 San Martín | 19.4.26
  • San Martín 1-3 Alianza Lima | 22.2.26
  • Alianza Lima 3-1 San Martín | 19.2.26
  • San Martín 2-3 Alianza Lima | 1.2.26
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