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¿Cuándo inicia la Liga Peruana de Vóley Femenino 2026-27?

Luego de realizarse el sorteo, todo quedó listo para el inicio de una nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. Revisa la fecha de inicio y dónde ver todos los partidos.

La Liga Peruana de Vóley contará con 12 equipos participantes. Foto: composición LR/IA
La Liga Peruana de Vóley contará con 12 equipos participantes. Foto: composición LR/IA
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No falta nada para que los hinchas disfruten con el inicio de una nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. La mayoría de clubes participantes realizaron las respectivas presentaciones de sus planteles y ya conocen el fixture completo que tendrá la fase regular de la competición.

Alianza Lima, Universitario, San Martín y Regatas Lima se perfilan como principales candidatos para llevarse el título; sin embargo, equipos como Circolo Sportivo Italiano, Atlético Atenea o Circolo se reforzaron de la mejor manera para dar la sorpresa y soñar con alzar la copa.

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¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley?

De acuerdo con el anuncio de la Federación Peruana de Vóley, la fecha programada para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 es el sábado 17 de octubre.

Partidos de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

El sorteo determinó los partidos de la primera jornada de la Liga de Vóley. Se espera que en los próximos días se publiquen los días y horarios confirmados.

  • Universidad San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano
  • Universitario de Deportes vs. Deportivo Soan
  • Regatas Lima vs. Deportivo Géminis
  • Perú Sub-19 vs. Deportivo Wanka
  • Rebaza Acosta vs. Alianza Lima
  • Club Atlético Atenea vs. Olva Latino

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

La transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de la señal de Latina TV (canal 2) y sus diversas plataformas.

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Clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

La presente edición del certamen contará con la participación de la selección peruana sub-19, que solo disputará la fase regular.

  • Alianza Lima
  • Club Atlético Atenea
  • Circolo Sportivo Italiano
  • Deportivo Géminis
  • Deportivo Soan
  • Olva Latino
  • Rebaza Acosta
  • Regatas Lima
  • Universidad San Martín de Porres
  • Universitario de Deportes
  • Deportivo Wanka
  • Perú Sub-19.

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