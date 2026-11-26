Fichajes Liga 1 2027: altas, bajas, rumores y renovaciones en el mercado de pases peruano A falta de definirse el campeón de la presente temporada, muchos equipos se alistan para la edición 2027 de la Liga 1, en la que se avecinan importantes fichajes y sorpresivos movimientos en el mercado de pases.

Los movimientos de los clubes de la Liga 1 empiezan a tomar protagonismo de cara a la próxima temporada. Aunque todavía falta conocer al campeón de 2026, las instituciones ya trabajan en la conformación de sus planteles y comienzan a definir sus primeras novedades para el mercado de fichajes de 2027. Mientras tanto, Universitario y Sport Huancayo disputan las semifinales, y Alianza Lima aguarda por su rival en la final.

Aparecieron nombres que generarían fuertes movimientos en la Liga 1 2027, como el de André Carrillo a Alianza Lima, el posible regreso de Rodrigo Ureña a Universitario y salidas en el resto de instituciones. Conoce cuál es la situación de cada equipo.

Fichajes de Universitario: altas, bajas, renovaciones y rumores

Altas Bajas Renovaciones Rumores Carlos Gruezo - Miguel Vargas José Carabalí (llegada) Rodrigo Ureña (regreso)

Fichajes de Alianza Lima: altas, bajas, renovaciones y rumores

Altas Bajas Renovaciones Rumores Renato Tapia (llegada) André Carrillo (llegada) Eryc Castillo (salida) André Carrillo

Fichajes de Sporting Cristal: altas, bajas, renovaciones y rumores

Altas Bajas Renovaciones Rumores Santiago Arias Martín Távara Hernán Barcos Cristiano Da Silva (salida) Yoshimar Yotún Cristian Benavente (salida) Gabriel Santana (salida) Juan Cruz (salida)

Fichajes de Sporting Cristal: altas, bajas, renovaciones y rumores

Altas Bajas Renovaciones Rumores Marcos Lliuya Javier Sanguinetti

Fichajes de Sport Boys: altas, bajas, renovaciones y rumores

Altas Bajas Renovaciones Rumores Carlos Desio (DT) Jesús Castillo (llegada) Hernán Da Campo Yuriel Celi (salida) Carlos Solís (llegada) Germán Díaz (llegada)

Fichajes de Melgar: altas, bajas, renovaciones y rumores

Altas Bajas Renovaciones Rumores Carlos Grados Alec Deneumostier Bernardo Cuesta Juan Lucumí (llegada) Jesús Alcantar Cristian Bordacahar Carlos Cáceda Horacio Orzán Franco Zanelatto Marcos Portilllo

Fichajes de Cusco FC: altas, bajas, renovaciones y rumores

Altas Bajas Renovaciones Rumores Miguel Silveira Diego Soto Nicolás Silva Juan Manuel Tévez

Fichajes de Deportivo Garcilaso: altas, bajas, renovaciones y rumores

Altas Bajas Renovaciones Rumores Lisandro Greppo (DT) Francisco Arancibia (salida)

Fichajes de ADT: altas, bajas, renovaciones y rumores

Altas Bajas Renovaciones Rumores Juan Lucumí

Fichajes de Cienciano: altas, bajas, renovaciones y rumores

Altas Bajas Renovaciones Rumores Claudio Biaggio (DT) Horacio Melgarejo (DT) Carlos Garcés José ‘Chemo’ del Solar (DT) Alexis Arías Juan Romagnoli Alejandro Hohberg Matías Córdoba (llegada) Santiago Arias Carlos Cabello (Rodrigo Vilca) Gonzalo Aguirre Kevin Becerra

Fichajes de Juan Pablo II: altas, bajas, renovaciones y rumores

Altas Bajas Renovaciones Rumores Jorge Araujo (DT) Jhefferson Rodríguez (llegada) Christian Cueva (salida)

Fichajes de Los Chankas: altas, bajas, renovaciones y rumores

Altas Bajas Renovaciones Rumores Josuee Herrera (llegada) Quembol Guadalupe (llegada) Diego Sánchez (llegada)

Fichajes de Sport Huancayo: altas, bajas, renovaciones y rumores