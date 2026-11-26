Fichajes Liga 1 2027: altas, bajas, rumores y renovaciones en el mercado de pases peruano
A falta de definirse el campeón de la presente temporada, muchos equipos se alistan para la edición 2027 de la Liga 1, en la que se avecinan importantes fichajes y sorpresivos movimientos en el mercado de pases.
Los movimientos de los clubes de la Liga 1 empiezan a tomar protagonismo de cara a la próxima temporada. Aunque todavía falta conocer al campeón de 2026, las instituciones ya trabajan en la conformación de sus planteles y comienzan a definir sus primeras novedades para el mercado de fichajes de 2027. Mientras tanto, Universitario y Sport Huancayo disputan las semifinales, y Alianza Lima aguarda por su rival en la final.
Aparecieron nombres que generarían fuertes movimientos en la Liga 1 2027, como el de André Carrillo a Alianza Lima, el posible regreso de Rodrigo Ureña a Universitario y salidas en el resto de instituciones. Conoce cuál es la situación de cada equipo.
Fichajes de Universitario: altas, bajas, renovaciones y rumores
Altas
Bajas
Renovaciones
Rumores
Carlos Gruezo
-
Miguel Vargas
José Carabalí (llegada)
Rodrigo Ureña (regreso)
Fichajes de Alianza Lima: altas, bajas, renovaciones y rumores
Altas
Bajas
Renovaciones
Rumores
Renato Tapia (llegada)
André Carrillo (llegada)
Eryc Castillo (salida)
André Carrillo
Fichajes de Sporting Cristal: altas, bajas, renovaciones y rumores
Altas
Bajas
Renovaciones
Rumores
Santiago Arias
Martín Távara
Hernán Barcos
Cristiano Da Silva (salida)
Yoshimar Yotún
Cristian Benavente (salida)
Gabriel Santana (salida)
Juan Cruz (salida)
Fichajes de Sporting Cristal: altas, bajas, renovaciones y rumores
Altas
Bajas
Renovaciones
Rumores
Marcos Lliuya
Javier Sanguinetti
Fichajes de Sport Boys: altas, bajas, renovaciones y rumores
Altas
Bajas
Renovaciones
Rumores
Carlos Desio (DT)
Jesús Castillo (llegada)
Hernán Da Campo
Yuriel Celi (salida)
Carlos Solís (llegada)
Germán Díaz (llegada)
Fichajes de Melgar: altas, bajas, renovaciones y rumores
Altas
Bajas
Renovaciones
Rumores
Carlos Grados
Alec Deneumostier
Bernardo Cuesta
Juan Lucumí (llegada)
Jesús Alcantar
Cristian Bordacahar
Carlos Cáceda
Horacio Orzán
Franco Zanelatto
Marcos Portilllo
Fichajes de Cusco FC: altas, bajas, renovaciones y rumores
Altas
Bajas
Renovaciones
Rumores
Miguel Silveira
Diego Soto
Nicolás Silva
Juan Manuel Tévez
Fichajes de Deportivo Garcilaso: altas, bajas, renovaciones y rumores
Altas
Bajas
Renovaciones
Rumores
Lisandro Greppo (DT)
Francisco Arancibia (salida)
Fichajes de ADT: altas, bajas, renovaciones y rumores
Altas
Bajas
Renovaciones
Rumores
Juan Lucumí
Fichajes de Cienciano: altas, bajas, renovaciones y rumores
Altas
Bajas
Renovaciones
Rumores
Claudio Biaggio (DT)
Horacio Melgarejo (DT)
Carlos Garcés
José ‘Chemo’ del Solar (DT)
Alexis Arías
Juan Romagnoli
Alejandro Hohberg
Matías Córdoba (llegada)
Santiago Arias
Carlos Cabello
(Rodrigo Vilca)
Gonzalo Aguirre
Kevin Becerra
Fichajes de Juan Pablo II: altas, bajas, renovaciones y rumores
Altas
Bajas
Renovaciones
Rumores
Jorge Araujo (DT)
Jhefferson Rodríguez (llegada)
Christian Cueva (salida)
Fichajes de Los Chankas: altas, bajas, renovaciones y rumores
Altas
Bajas
Renovaciones
Rumores
Josuee Herrera (llegada)
Quembol Guadalupe (llegada)
Diego Sánchez (llegada)
Fichajes de Sport Huancayo: altas, bajas, renovaciones y rumores