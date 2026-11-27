Lista de convocados de la selección peruana: Mano Menezes anunció nómina para partido amistoso ante Panamá
Descubre quiénes son los convocados por Mano Menezes para el duelo amistoso entre Perú y Panamá, que se jugará en Cusco el 9 de diciembre.
La selección peruana concluirá el 2026 con un amistoso final. Tras vencer a Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva, el director técnico Mano Menezes se enfrentará a Panamá en el Inca Garcilaso de la Vega, buscando que los jugadores se adapten al clima en estadios de altura, con vistas a las próximas eliminatorias al Mundial 2030.
La lista de convocados se anunció antes de la semifinal entre Sport Huancayo y Universitario. A partir del miércoles 2 de diciembre, los futbolistas seleccionados comenzarán a entrenar en Cusco, permitiendo que Mano Menezes trabaje con ellos durante una semana.
No se incluyó a jugadores de Universitario y Sport Huancayo. De Alianza Lima, solo se convocó a Samuel Pereda, quien juega en la reserva del club. Aquí la lista completa.
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Convocados de la selección peruana
Arqueros
- Matías Córdova — Comerciantes Unidos
- Diego Enríquez — Sporting Cristal
- César Bautista — Sporting Cristal
Defensas
- Aldair Salazar — D. Garcilaso
- Arón Sánchez — Juan Pablo II
- Carlos Cabello — Cienciano
- Erick Canales — D. Garcilaso
- Jonathan Bilbao — Carabobo (VEN)
- Mathías Llontop — Sport Boys
- Matías Lazo — FBC Melgar
- Matías Zegarra — FBC Melgar
- Samuel Pereda — Alianza Lima
Mediocampistas
- Beto Da Silva — D. Garcilaso
- Diego Soto — Cusco FC
- Erinson Ramírez — Juan Pablo II
- Gerson Barreto — Cienciano
- Hernán Lupu — Alianza Atlético
- Mauricio Arrasco — FC Cajamarca
- Oslimg Mora — Sport Boys
Delanteros
- Bassco Soyer — Gil Vicente (POR)
- Christopher Olivares — D. Garcilaso
- Jhonny Vidales — FBC Melgar
- Matías Succar — Cienciano
- Maxloren Castro — Sporting Cristal
Lista de Perú.
¿Dónde se puede ver la lista de convocados de Perú?
Las plataformas oficiales de la selección peruana anunciaron que la lista de convocados está disponible a través de Bicolor+ Premium.
¿Cuándo será el amistoso entre Perú y Panamá?
El amistoso internacional entre Perú y Panamá se disputará el miércoles 9 de diciembre en el Inca Garcilaso de la Vega.
¿A qué hora se jugará el partido entre Perú y Panamá en Cusco?
El encuentro entre Perú y Panamá está programado para las 6.00 p. m. (hora de ambos países).
¿Dónde seguir el amistoso Perú y Panamá?
La transmisión del amistoso entre Perú y Panamá será a través de Bicolor+ Premium. Además, los fanáticos podrán verlo gratuitamente por América TV (canal 4) a nivel nacional y por América TVGO en streaming.
¿Cómo ha sido el desempeño de Perú bajo Mano Menezes?
Desde que Mano Menezes asumió la dirección de la selección, Perú ha jugado 9 amistosos internacionales, logrando solo dos victorias, dos empates y cinco derrotas.
Debutaron contra Senegal con una derrota de 2-0 y su primer triunfo fue ante Haití por 2-1. En el partido más reciente, la selección venció a Bolivia por 2-0 en Matute.