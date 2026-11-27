Lista de convocados de la selección peruana: Mano Menezes anunció nómina para partido amistoso ante Panamá Descubre quiénes son los convocados por Mano Menezes para el duelo amistoso entre Perú y Panamá, que se jugará en Cusco el 9 de diciembre.

La selección peruana concluirá el 2026 con un amistoso final. Tras vencer a Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva, el director técnico Mano Menezes se enfrentará a Panamá en el Inca Garcilaso de la Vega, buscando que los jugadores se adapten al clima en estadios de altura, con vistas a las próximas eliminatorias al Mundial 2030.

La lista de convocados se anunció antes de la semifinal entre Sport Huancayo y Universitario. A partir del miércoles 2 de diciembre, los futbolistas seleccionados comenzarán a entrenar en Cusco, permitiendo que Mano Menezes trabaje con ellos durante una semana.

No se incluyó a jugadores de Universitario y Sport Huancayo. De Alianza Lima, solo se convocó a Samuel Pereda, quien juega en la reserva del club. Aquí la lista completa.

Convocados de la selección peruana

Arqueros

Matías Córdova — Comerciantes Unidos

Diego Enríquez — Sporting Cristal

César Bautista — Sporting Cristal

Defensas

Aldair Salazar — D. Garcilaso

Arón Sánchez — Juan Pablo II

Carlos Cabello — Cienciano

Erick Canales — D. Garcilaso

Jonathan Bilbao — Carabobo (VEN)

Mathías Llontop — Sport Boys

Matías Lazo — FBC Melgar

Matías Zegarra — FBC Melgar

Samuel Pereda — Alianza Lima

Mediocampistas

Beto Da Silva — D. Garcilaso

Diego Soto — Cusco FC

Erinson Ramírez — Juan Pablo II

Gerson Barreto — Cienciano

Hernán Lupu — Alianza Atlético

Mauricio Arrasco — FC Cajamarca

Oslimg Mora — Sport Boys

Delanteros

Bassco Soyer — Gil Vicente (POR)

Christopher Olivares — D. Garcilaso

Jhonny Vidales — FBC Melgar

Matías Succar — Cienciano

Maxloren Castro — Sporting Cristal

Lista de Perú.

¿Dónde se puede ver la lista de convocados de Perú?

Las plataformas oficiales de la selección peruana anunciaron que la lista de convocados está disponible a través de Bicolor+ Premium.

¿Cuándo será el amistoso entre Perú y Panamá?

El amistoso internacional entre Perú y Panamá se disputará el miércoles 9 de diciembre en el Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora se jugará el partido entre Perú y Panamá en Cusco?

El encuentro entre Perú y Panamá está programado para las 6.00 p. m. (hora de ambos países).

¿Dónde seguir el amistoso Perú y Panamá?

La transmisión del amistoso entre Perú y Panamá será a través de Bicolor+ Premium. Además, los fanáticos podrán verlo gratuitamente por América TV (canal 4) a nivel nacional y por América TVGO en streaming.

¿Cómo ha sido el desempeño de Perú bajo Mano Menezes?

Desde que Mano Menezes asumió la dirección de la selección, Perú ha jugado 9 amistosos internacionales, logrando solo dos victorias, dos empates y cinco derrotas.

Debutaron contra Senegal con una derrota de 2-0 y su primer triunfo fue ante Haití por 2-1. En el partido más reciente, la selección venció a Bolivia por 2-0 en Matute.