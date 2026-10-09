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Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, fechas y rivales de las blanquiazules

El equipo comandado por Alejandro Schneider es uno de los que mejor se reforzó para lograr el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

Alianza Lima es el vigente campeón de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima es el vigente campeón de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima ya conoce su camino para lograr el tan ansiado tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley. El equipo comandado por Alejandro Schneider sumó una serie de refuerzos internacionales que las perfilan como el gran favorito para llevarse el título nacional.

Las blanquiazules, que cuentan en su plantel con voleibolistas de la talla de Flavia Montes, Daniela Bulaich y María Alejandra Marín, tendrán como primer rival a Rebaza Acosta. Por otra parte, el clásico ante Universitario será en la octava jornada.

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Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley

En la fase regular se disputará una ronda de todos contra todos. Los 8 mejores avanzarán a las instancias finales, mientras que los restantes pelearán por no descender.

  • Fecha 1: Alianza Lima vs Rebaza Acosta
  • Fecha 2: Alianza Lima vs Regatas Lima
  • Fecha 3: Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano
  • Fecha 4: Alianza Lima vs Deportivo Géminis
  • Fecha 5: Alianza Lima vs San Martín
  • Fecha 6: Alianza Lima vs Atlético Atenea
  • Fecha 7: Alianza Lima vs Perú Sub-19
  • Fecha 8: Alianza Lima vs Universitario
  • Fecha 9: Alianza Lima vs Deportivo Soan
  • Fecha 10: Alianza Lima vs Deportivo Wanka
  • Fecha 11: Alianza Lima vs Olva Latino

Plantel de Alianza Lima vóley 2026

  • DT: Alejandro Schneider
  • Armadoras: María Alejandra Marín, Cristina Cuba
  • Opuestas: Ioana Baciu, Taylor Fricano, Nayeli Yábar
  • Líberos: Esmeralda Sánchez, Taylor Fricano, Zahira Quiñe
  • Centrales: Clarivett Yllescas, Flavia Montes, Allie Holland, Diana De la Peña
  • Puntas: Ysabella Sánchez, Esmeralda Loroña, Sandra Ostos, Daniela Bulaich.

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026?

La primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 se jugará desde el sábado 17 de octubre del 2026.

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¿Qué canal transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2026?

Todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley serán transmitidos a través de la señal de Latina (canal 2) y sus diversas plataformas (señal abierta, página web y por su propio aplicativo). De igual forma, La República Deportes te brindará todas las incidencias de los cotejos para que no te pierdas ningún detalle.

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