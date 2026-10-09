Alianza Lima ya conoce su camino para lograr el tan ansiado tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley. El equipo comandado por Alejandro Schneider sumó una serie de refuerzos internacionales que las perfilan como el gran favorito para llevarse el título nacional.

Las blanquiazules, que cuentan en su plantel con voleibolistas de la talla de Flavia Montes, Daniela Bulaich y María Alejandra Marín, tendrán como primer rival a Rebaza Acosta. Por otra parte, el clásico ante Universitario será en la octava jornada.

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley

En la fase regular se disputará una ronda de todos contra todos. Los 8 mejores avanzarán a las instancias finales, mientras que los restantes pelearán por no descender.

Fecha 1: Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Alianza Lima vs Rebaza Acosta Fecha 2: Alianza Lima vs Regatas Lima

Alianza Lima vs Regatas Lima Fecha 3: Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano

Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano Fecha 4: Alianza Lima vs Deportivo Géminis

Alianza Lima vs Deportivo Géminis Fecha 5: Alianza Lima vs San Martín

Fecha 6: Alianza Lima vs Atlético Atenea

Alianza Lima vs Atlético Atenea Fecha 7: Alianza Lima vs Perú Sub-19

Alianza Lima vs Perú Sub-19 Fecha 8: Alianza Lima vs Universitario

Fecha 9: Alianza Lima vs Deportivo Soan

Alianza Lima vs Deportivo Soan Fecha 10: Alianza Lima vs Deportivo Wanka

Alianza Lima vs Deportivo Wanka Fecha 11: Alianza Lima vs Olva Latino

Plantel de Alianza Lima vóley 2026

DT: Alejandro Schneider

Alejandro Schneider Armadoras: María Alejandra Marín, Cristina Cuba

María Alejandra Marín, Cristina Cuba Opuestas: Ioana Baciu, Taylor Fricano, Nayeli Yábar

Taylor Fricano, Nayeli Yábar Líberos: Esmeralda Sánchez, Taylor Fricano, Zahira Quiñe

Esmeralda Sánchez, Taylor Fricano, Zahira Quiñe Centrales: Clarivett Yllescas, Flavia Montes, Allie Holland, Diana De la Peña

Clarivett Yllescas, Flavia Montes, Allie Holland, Diana De la Peña Puntas: Ysabella Sánchez, Esmeralda Loroña, Sandra Ostos, Daniela Bulaich.

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026?

La primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 se jugará desde el sábado 17 de octubre del 2026.

¿Qué canal transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2026?

Todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley serán transmitidos a través de la señal de Latina (canal 2) y sus diversas plataformas (señal abierta, página web y por su propio aplicativo). De igual forma, La República Deportes te brindará todas las incidencias de los cotejos para que no te pierdas ningún detalle.