Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, fechas y rivales de las Pumas
Las Pumas, que presentarán a su plantel hoy en un amistoso internacional, tienen como principal objetivo levantar el título de la Liga Peruana de Vóley.
Universitario de Deportes se perfila como uno de los grandes candidatos de la presente edición de la Liga Peruana de Vóley. Las Pumas buscarán superar el tercer lugar que obtuvieron en la pasada temporada; para ello, lograron fichar jugadoras como Aixa Vigil y Claudia Palza.
Las dirigidas por Francisco Hervás debutarán en la competición frente a Deportivo Soan. El clásico ante Alianza Lima se encuentra programado para la fecha 8.
Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley
En la fase regular se disputará una ronda de todos contra todos. Los 8 mejores avanzarán a las instancias finales, mientras que los restantes pelearán por no descender.
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- Fecha 1: Universitario vs Deportivo Soan
- Fecha 2: Universitario vs Deportivo Wanka
- Fecha 3: Universitario vs Olva Latino
- Fecha 4: Universitario vs Rebaza Acosta
- Fecha 5: Universitario vs Regatas Lima
- Fecha 6: Universitario vs Circolo Sportivo Italiano
- Fecha 7: Universitario vs Deportivo Géminis
- Fecha 8: Universitario vs Alianza Lima
- Fecha 9: Universitario vs Atlético Atenea
- Fecha 10: Universitario vs Perú Sub-19
- Fecha 11: Universitario vs San Martín
Plantel de Universitario Vóley 2026
- DT: Francisco Hervás
- Armadoras: Lucía Magallanes, Seleisa Elisaia, Taya Beller, Ingrid Herrada
- Opuestas: Catherine Flood, Maluh Oliveira, Fátima Villafuerte, Daniela Muñoz
- Líberos: Estrella Bustamante, Mirian Patiño
- Centrales: Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Sarah Evaristo
- Puntas: Angelica Bustamante, Cielo Balcazar, Karla Ortiz, Aixa Vigil
¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026?
La primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 se jugará desde el sábado 17 de octubre del 2026.
¿Qué canal transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2026?
Todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley serán transmitidos a través de la señal de Latina (canal 2)y sus diversas plataformas (señal abierta, página web y por su propio aplicativo). De igual forma, La República Deportes te brindará todas las incidencias de los cotejos para que no te pierdas ningún detalle.