Fichajes Liga Peruana de Vóley Femenino 2026-27: altas, bajas y rumores para el inicio del torneo

La Liga Peruana de Vóley empezará en el mes de octubre. Foto: composición LR/Regatas/Alianza Lima/USMP

La Liga Peruana de Vóley empezará en el mes de octubre. Foto: composición LR/Regatas/Alianza Lima/USMP

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Cada vez falta menos para el inicio de una nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. Los clubes continúan moviendo sus fichas para armar sus planteles de la mejor manera y en las últimas horas se confirmaron varios refuerzos provenientes del extranjero.

Revisa cómo va el mercado de pases del vóley peruano. Alianza Lima, San Martín, Universitario y Regatas Lima son los que más incorporaciones sumaron.

Alianza Lima: fichajes, salidas y renovaciones

Bajas: Facundo Morando (DT), Elina Rodríguez, Meegan Hart, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero.

Facundo Morando (DT), Elina Rodríguez, Meegan Hart, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero. Refuerzos: Flavia Montes, Allison Holland (estadounidense), Cristiana Cuba, Taylor Fricano (estadounidense), Ioana Baciu (rumana).

Flavia Montes, Allison Holland (estadounidense), Cristiana Cuba, Taylor Fricano (estadounidense), Ioana Baciu (rumana). Renovaciones: María Alejandra Marín (colombiana), Diana de la Peña, Clarivett Yllescas, Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Nayeli Yábar, Ysabella Sánchez, Esmeralda Sánchez y Zahira Quiñe.

San Martín: fichajes, salidas y renovaciones

Bajas: Guilherme Schmitz (DT), Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil y Paola Villegas.

Guilherme Schmitz (DT), Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil y Paola Villegas. Refuerzos: Pablo Ambrosini (DT), Meegan Hart (estadounidense), Yanlis Feliz (dominicana), Mafer López, Alexandra Machado, Kari Zumach (estadounidense) y Emily Zinger (estadounidense).

Pablo Ambrosini (DT), Meegan Hart (estadounidense), Yanlis Feliz (dominicana), Mafer López, Alexandra Machado, Kari Zumach (estadounidense) y Emily Zinger (estadounidense). Renovaciones: Ginna López, Paola Rivera (mexicana), Alisson Alarcón, Fernanda Pinto, Brenda Lobatón, Angélica Aquino, Angela Gago, Antonella Tello, Pamela Cuya, Nicolle Ayala y Cesia Mariño.

Universitario: fichajes, salidas y renovaciones

Bajas: Corima Gómez, Zaira Manzo, María Paula Rodríguez, Angélica Malinverno, Fátima Villafuerte, Alexandra Machado, Mara Leao.

Corima Gómez, Zaira Manzo, María Paula Rodríguez, Angélica Malinverno, Fátima Villafuerte, Alexandra Machado, Mara Leao. Refuerzos: Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil, Claudia Palza, Ingrid Herrada, Sarah Evaristo (brasileña).

Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil, Claudia Palza, Ingrid Herrada, Sarah Evaristo (brasileña). Renovaciones: Francisco Hervás (DT), Seleisa Elisaisa, Lucía Magallanes, Taya Beller, Catherine Flood, Cielo Balcázar, Angélica Bustamante, Daniela Muñoz, Karla Ortiz, Miriam Patiño, Estrella Bustamante, Malu Oliveira.

Regatas Lima: fichajes, salidas y renovaciones

Bajas: Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella.

Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella. Refuerzos: Nicole Abreu, Marina Scherer (brasileña), Evelyn Linares, Juli Sandez (argentina), Yijhamy Mosquera, Kyla Kenyatte (estadounidense).

Nicole Abreu, Marina Scherer (brasileña), Evelyn Linares, Juli Sandez (argentina), Yijhamy Mosquera, Kyla Kenyatte (estadounidense). Renovaciones: Kiara Montes, Katheryn Ryan (estadounidense), Camila Monge, Alexandra Llaro, Kiara Montes, Waleska Toro, Isabella Escudero, Lesly Johansson, Danna Silva, Zoe Koechlin Bernahola, Rachell Enoe Hidalgo, Rosa Medina Cruz y Alexa Villena.

Circolo Sportivo Italiano: fichajes, salidas y renovaciones

Bajas: Astrid Ruiz, Camila Pérez y Grecia Herrada.

Astrid Ruiz, Camila Pérez y Grecia Herrada. Refuerzos: Natalia Monteiro, Mariane Casas, Anghela Barboza, Natalia Monteiro, Coraima Gómez, Carolina Takahashi y Shiamara Almeida.

Natalia Monteiro, Mariane Casas, Anghela Barboza, Natalia Monteiro, Coraima Gómez, Carolina Takahashi y Shiamara Almeida. Renovaciones: Julieta Holzmaisters, Nicole Da Silva, Eugenia Nosach, Antuanette Arteaga, Mabel Olemar, Brianna Odría Aparicio, Naomi Palomino, Raffaela Espinoza, Besnia Villegas y Miyuki Guibo.

Rebaza Acosta: fichajes, salidas y renovaciones

Bajas: Tato Rivero (DT) y Almendra Escobedo.

Tato Rivero (DT) y Almendra Escobedo. Refuerzos: Martín Rodríguez (DT), Greta Martinelli, Astrid Ruiz, Reibeth Artigas, Sofía Neves Terilli, Aayinde Smith, Angelina Escally, Camila Pérez y Dara Herrada Huarcaya.

Martín Rodríguez (DT), Greta Martinelli, Astrid Ruiz, Reibeth Artigas, Sofía Neves Terilli, Aayinde Smith, Angelina Escally, Camila Pérez y Dara Herrada Huarcaya. Renovaciones: Dayanne Cure, Akemi Camones, Jeissy Chia, Keith Meneses, Camila Alfaro, Gianella Chanca, Karin Paredes, Nexalba Mejías, Ariana Vílchez, Briana Caldas, Karla Soto.

Deportivo Géminis: fichajes, salidas y renovaciones

Bajas: Anghela Barboza, Katielle Alonzo y Nayeli Vílchez.

Anghela Barboza, Katielle Alonzo y Nayeli Vílchez. Refuerzos: María Paula Rodríguez, Alondra Alarcón, Lisvel Eve Mejía y Andrea Sandoval.

María Paula Rodríguez, Alondra Alarcón, Lisvel Eve Mejía y Andrea Sandoval. Renovaciones: Natalia Málaga (DT), Estefany Mariñas, Vannia Adrianzen Ocrospoma, Florangel Terrero, Ariana Phillips Núñez, Milagros Solís Corrales, Kiara Vicente, Fabiana Hurtado, Ariana Vega Centeno, Alexandra Muñoz y Alexa Vega Centeño.

Club Atenea: fichajes, salidas y renovaciones

Bajas: Manuela Sierra.

Manuela Sierra. Refuerzos: Almendra Escobedo, Julieta Lazcano, Sandra Chumacero, Valentina Valera, Nahir Cueva, Andrea Ampuero, Nayla Da Silva y Nayeli Vílchez.

Almendra Escobedo, Julieta Lazcano, Sandra Chumacero, Valentina Valera, Nahir Cueva, Andrea Ampuero, Nayla Da Silva y Nayeli Vílchez. Renovaciones: Brenda Quiroz, María José Rojas Ecker, Thaisa McLeod Alva, Ariana Vásquez, Bárbara Agresott, María Fernanda Manrique, Nicole Pérez, Isabel Fernández, Macarena Zegarra y Saskya Silvano.

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley?

De acuerdo con la FPV, la Liga Peruana de Vóley 2026-27 empezará el 17 de octubre del 2026.

