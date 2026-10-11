Camila Monge es una de las mejores jugadoras de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub-19. Foto: Vóley Zone

Camila Monge es una de las mejores jugadoras de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub-19. Foto: Vóley Zone

La selección peruana le regaló una alegría al país con su clasificación al Mundial de Vóley Sub-19. En una agónica semifinal frente a la poderosa Brasil, las Matadorcitas se impusieron en el quinto set y aseguraron uno de los boletos que ofrece el Sudamericano para el certamen.

Al finalizar el partido, Camila Monge —capitana del combinado nacional— se mostró muy emocionada por la hazaña y elogió a sus compañeras.

Camila Monge tras clasificar al Mundial de Vóley Sub-19

"La verdad estoy muy feliz con el equipo. Fueron 5 sets muy complicados, pero nunca den por aludido que un peruano se ha caído, jamás, porque un peruano saca su garra y hoy nosotras la sacamos cuando fue necesario. Un peruano jamás se rinde y por eso nosotras luchamos con nuestra camiseta y salimos a ganar ese quinto set", manifestó para las cámaras de Vóley Zone.

Además, agregó: "Y bueno, los cinco sets fueron bastante peleados. La verdad que yo lo único que puedo decir es que amo a mi equipo y le agradezco porque gracias a ellas y la confianza que me transmiten puedo salir a jugar como juego".

Al ser consultada sobre la gran final del Sudamericano de Vóley Sub-19, la jugadora de Regatas Lima dejó en claro que no se van a conformar con ir al Mundial.

"Vamos a salir con todos mañana. Vamos a salir a golpear a quien se tenga que golpear y vamos a darlo todo hasta el final porque acá estamos y queremos ser campeonas", concluyó.

¿A qué hora juegan Perú vs Argentina la final del Sudamericano de Vóley Sub-19?

La final Perú vs Argentina vóley se juega hoy, domingo 12 de octubre, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina).

¿Dónde ver la final Perú vs Argentina vóley?

La transmisión de la gran final del Sudamericano de Vóley Sub-19 estará a cargo del canal de YouTube Vóley Zone. Asimismo, La República te ofrece una cobertura online gratis con el punto a punto y todas las incidencias.