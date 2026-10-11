Camila Monge emocionada tras vencer a Brasil y clasificar al Mundial de Vóley Sub-19: “Un peruano jamás se rinde”
Luego del histórico triunfo ante las brasileñas, la capitana de la selección peruana elogió a sus compañeras y advirtió a Argentina para la final del Sudamericano.
La selección peruana le regaló una alegría al país con su clasificación al Mundial de Vóley Sub-19. En una agónica semifinal frente a la poderosa Brasil, las Matadorcitas se impusieron en el quinto set y aseguraron uno de los boletos que ofrece el Sudamericano para el certamen.
Al finalizar el partido, Camila Monge —capitana del combinado nacional— se mostró muy emocionada por la hazaña y elogió a sus compañeras.
Camila Monge tras clasificar al Mundial de Vóley Sub-19
"La verdad estoy muy feliz con el equipo. Fueron 5 sets muy complicados, pero nunca den por aludido que un peruano se ha caído, jamás, porque un peruano saca su garra y hoy nosotras la sacamos cuando fue necesario. Un peruano jamás se rinde y por eso nosotras luchamos con nuestra camiseta y salimos a ganar ese quinto set", manifestó para las cámaras de Vóley Zone.
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Además, agregó: "Y bueno, los cinco sets fueron bastante peleados. La verdad que yo lo único que puedo decir es que amo a mi equipo y le agradezco porque gracias a ellas y la confianza que me transmiten puedo salir a jugar como juego".
Al ser consultada sobre la gran final del Sudamericano de Vóley Sub-19, la jugadora de Regatas Lima dejó en claro que no se van a conformar con ir al Mundial.
"Vamos a salir con todos mañana. Vamos a salir a golpear a quien se tenga que golpear y vamos a darlo todo hasta el final porque acá estamos y queremos ser campeonas", concluyó.
¿A qué hora juegan Perú vs Argentina la final del Sudamericano de Vóley Sub-19?
La final Perú vs Argentina vóley se juega hoy, domingo 12 de octubre, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina).
¿Dónde ver la final Perú vs Argentina vóley?
La transmisión de la gran final del Sudamericano de Vóley Sub-19 estará a cargo del canal de YouTube Vóley Zone. Asimismo, La República te ofrece una cobertura online gratis con el punto a punto y todas las incidencias.