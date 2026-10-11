Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

Camila Monge emocionada tras vencer a Brasil y clasificar al Mundial de Vóley Sub-19: “Un peruano jamás se rinde”

Luego del histórico triunfo ante las brasileñas, la capitana de la selección peruana elogió a sus compañeras y advirtió a Argentina para la final del Sudamericano.

Camila Monge es una de las mejores jugadoras de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub-19. Foto: Vóley Zone
Camila Monge es una de las mejores jugadoras de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub-19. Foto: Vóley Zone
Por
google iconLa República en Google

La selección peruana le regaló una alegría al país con su clasificación al Mundial de Vóley Sub-19. En una agónica semifinal frente a la poderosa Brasil, las Matadorcitas se impusieron en el quinto set y aseguraron uno de los boletos que ofrece el Sudamericano para el certamen.

Al finalizar el partido, Camila Monge —capitana del combinado nacional— se mostró muy emocionada por la hazaña y elogió a sus compañeras.

Puedes ver

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, fechas y rivales de las blanquiazules

lr.pe

Camila Monge tras clasificar al Mundial de Vóley Sub-19

"La verdad estoy muy feliz con el equipo. Fueron 5 sets muy complicados, pero nunca den por aludido que un peruano se ha caído, jamás, porque un peruano saca su garra y hoy nosotras la sacamos cuando fue necesario. Un peruano jamás se rinde y por eso nosotras luchamos con nuestra camiseta y salimos a ganar ese quinto set", manifestó para las cámaras de Vóley Zone.

Además, agregó: "Y bueno, los cinco sets fueron bastante peleados. La verdad que yo lo único que puedo decir es que amo a mi equipo y le agradezco porque gracias a ellas y la confianza que me transmiten puedo salir a jugar como juego".

Al ser consultada sobre la gran final del Sudamericano de Vóley Sub-19, la jugadora de Regatas Lima dejó en claro que no se van a conformar con ir al Mundial.

"Vamos a salir con todos mañana. Vamos a salir a golpear a quien se tenga que golpear y vamos a darlo todo hasta el final porque acá estamos y queremos ser campeonas", concluyó.

Puedes ver

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, fechas y rivales de las Pumas

lr.pe

¿A qué hora juegan Perú vs Argentina la final del Sudamericano de Vóley Sub-19?

La final Perú vs Argentina vóley se juega hoy, domingo 12 de octubre, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina).

¿Dónde ver la final Perú vs Argentina vóley?

La transmisión de la gran final del Sudamericano de Vóley Sub-19 estará a cargo del canal de YouTube Vóley Zone. Asimismo, La República te ofrece una cobertura online gratis con el punto a punto y todas las incidencias.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
CHINCHA: Full Day para niño o adulto: Piscina, juegos y cine familiar en Hotel Thiago ¡Diversión asegurada!

HOTEL THIAGO

CHINCHA: Full Day para niño o adulto: Piscina, juegos y cine familiar en Hotel Thiago ¡Diversión asegurada!

PRECIO

S/ 49.00
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vóley Perú vs Argentina EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver la gran final del Sudamericano de Vóley Sub-19 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,5 remeció Nasca hoy, según el IGP

Deportes

Vóley Perú vs Argentina EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver la gran final del Sudamericano de Vóley Sub-19 2026

Sporting Cristal vs UTC Cajamarca EN VIVO HOY: horario y canal de TV para ver el partido Torneo Clausura Liga 1 2026

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Giannina Avendaño: "El fujimorismo está fuera de sus casillas porque no tiene el manejo de las comisiones"

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Segunda vuelta regional: Somos Perú lidera en seis de las 15 regiones que definirán a sus gobernadores