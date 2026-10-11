Vóley Perú vs Argentina EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver la gran final del Sudamericano de Vóley Sub-19 2026
Luego de eliminar a Brasil en semifinales, las Matadorcitas salen a buscar el título del Sudamericano de Vóley Sub-19. Sigue la transmisión del partido Perú vs Argentina vóley online gratis.
A qué hora juega Perú vs Argentina EN VIVO HOY | La gran final del Sudamericano de Vóley Sub-19 2026 empezará a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). La transmisión del duelo entre las Matadorcitas y las Panteritas estará a cargo del canal de YouTube Vóley Zone; asimismo, puedes seguir el punto a punto y todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.
Luego de su histórico triunfo ante Brasil, que les permitió clasificar al Mundial, las dirigidas por Martín Escudero buscan cerrar su participación en el torneo levantando el título; sin embargo, al frente tendrán un equipo que también se encuentra invicto.
¿A qué hora juega Perú vs Argentina HOY por la final del Sudamericano de Vóley Sub-19?
En territorio nacional, el partido Perú vs Argentina se jugará desde las 7.00 p. m. en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de la ciudad de Maracaibo (Venezuela). Conoce la guía de horarios para otros países.
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- México: 6.00 p. m.
- Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (lunes 12)
¿Dónde ver Perú vs Argentina por el Sudamericano de Vóley?
La transmisión del Perú vs Argentina vóley se podrá ver a través del canal de YouTube Vóley Zone TV, que cuenta con los derechos del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub-19.
¿Cómo ver Perú vs Argentina vóley ONLINE?
En caso no puedas acceder a Vóley Zone, puedes seguir la final del Sudamericano de Vóley Sub-19 online gratis en la cobertura de La República Deportes con todas las incidencias y el punto a punto de este partidazo.
Resultados de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub-19
La selección peruana de vóley se encuentra invicta en el certamen continental.
- Perú 3-1 Chile (26-24, 25-12, 21-25, 25-19) | Fase de grupos
- Venezuela 1-3 Perú (25-19, 17-25, 25-23, 25-17) | Fase de grupos
- Perú 3-0 Uruguay (25-23, 25-18, 25-11) | Fase de grupos
- Perú 3-2 Brasil (25-15, 16-25, 25-21, 17-25 y 15-7) | Semifinales
Clasificados al Mundial de Vóley Sub-19
Las selecciones de Perú y Argentina ya aseguraron su cupo en el Mundial de Vóley Sub-19 2027. El último boleto lo definirán Brasil y Venezuela, que se enfrentarán por el tercer lugar del Sudamericano.