Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

Vóley Perú vs Argentina EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver la gran final del Sudamericano de Vóley Sub-19 2026

Luego de eliminar a Brasil en semifinales, las Matadorcitas salen a buscar el título del Sudamericano de Vóley Sub-19. Sigue la transmisión del partido Perú vs Argentina vóley online gratis.

Perú y Argentina llegan invictas a la final del Sudamericano de Vóley Sub-19 2026. Foto: composición LR/Instagram de Camila Monge/Feva
Perú y Argentina llegan invictas a la final del Sudamericano de Vóley Sub-19 2026. Foto: composición LR/Instagram de Camila Monge/Feva
Por
google iconLa República en Google

A qué hora juega Perú vs Argentina EN VIVO HOY | La gran final del Sudamericano de Vóley Sub-19 2026 empezará a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). La transmisión del duelo entre las Matadorcitas y las Panteritas estará a cargo del canal de YouTube Vóley Zone; asimismo, puedes seguir el punto a punto y todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

Luego de su histórico triunfo ante Brasil, que les permitió clasificar al Mundial, las dirigidas por Martín Escudero buscan cerrar su participación en el torneo levantando el título; sin embargo, al frente tendrán un equipo que también se encuentra invicto.

Puedes ver

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 11

lr.pe

¿A qué hora juega Perú vs Argentina HOY por la final del Sudamericano de Vóley Sub-19?

En territorio nacional, el partido Perú vs Argentina se jugará desde las 7.00 p. m. en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de la ciudad de Maracaibo (Venezuela). Conoce la guía de horarios para otros países.

  • México: 6.00 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9.00 p. m.
  • España: 2.00 a. m. (lunes 12)

¿Dónde ver Perú vs Argentina por el Sudamericano de Vóley?

La transmisión del Perú vs Argentina vóley se podrá ver a través del canal de YouTube Vóley Zone TV, que cuenta con los derechos del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub-19.

¿Cómo ver Perú vs Argentina vóley ONLINE?

En caso no puedas acceder a Vóley Zone, puedes seguir la final del Sudamericano de Vóley Sub-19 online gratis en la cobertura de La República Deportes con todas las incidencias y el punto a punto de este partidazo.

Puedes ver

Cristiano Ronaldo suspendido provisionalmente: Portugal abre expediente de urgencia tras abandonar la selección

lr.pe

Resultados de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub-19

La selección peruana de vóley se encuentra invicta en el certamen continental.

  • Perú 3-1 Chile (26-24, 25-12, 21-25, 25-19) | Fase de grupos
  • Venezuela 1-3 Perú (25-19, 17-25, 25-23, 25-17) | Fase de grupos
  • Perú 3-0 Uruguay (25-23, 25-18, 25-11) | Fase de grupos
  • Perú 3-2 Brasil (25-15, 16-25, 25-21, 17-25 y 15-7) | Semifinales

Clasificados al Mundial de Vóley Sub-19

Las selecciones de Perú y Argentina ya aseguraron su cupo en el Mundial de Vóley Sub-19 2027. El último boleto lo definirán Brasil y Venezuela, que se enfrentarán por el tercer lugar del Sudamericano.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
CHINCHA: Full Day para niño o adulto: Piscina, juegos y cine familiar en Hotel Thiago ¡Diversión asegurada!

HOTEL THIAGO

CHINCHA: Full Day para niño o adulto: Piscina, juegos y cine familiar en Hotel Thiago ¡Diversión asegurada!

PRECIO

S/ 49.00
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vóley Perú vs Argentina EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver la gran final del Sudamericano de Vóley Sub-19 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,5 remeció Nasca hoy, según el IGP

Deportes

Sporting Cristal vs UTC Cajamarca EN VIVO HOY: horario y canal de TV para ver el partido Torneo Clausura Liga 1 2026

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¿Qué partidos hay hoy, domingo 11 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Giannina Avendaño: "El fujimorismo está fuera de sus casillas porque no tiene el manejo de las comisiones"

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Segunda vuelta regional: Somos Perú lidera en seis de las 15 regiones que definirán a sus gobernadores