Unión Comercio sufrió ataque armado antes del repechaje de Liga 2: "Nos levantaremos de este atentado" Cuatro sujetos armados ingresaron al complejo deportivo de Unión Comercio en Tarapoto y agredieron a jugadores antes de la serie decisiva contra Carlos A. Mannucci.

Cuatro sujetos armados ingresaron al complejo deportivo de Unión Comercio el viernes 27 de noviembre de 2026, en Tarapoto, amenazaron y agredieron a jugadores y realizaron entre cuatro y cinco disparos. El ataque ocurrió antes del inicio de la serie contra Carlos A. Mannucci por el ascenso a la Liga 1 2027.

Los atacantes llegaron en un vehículo y pusieron en riesgo la integridad de integrantes del plantel, que se preparaba para disputar el primer encuentro ante el conjunto carlista. Unión Comercio presentó denuncias ante las autoridades policiales.

¿Qué ocurrió en el complejo deportivo?

De acuerdo con la información del club, los cuatro sujetos portaban armas de fuego y amenazaron verbalmente a los futbolistas antes de realizar los disparos. La institución también denunció agresiones físicas contra integrantes del equipo.

Tras el ataque, agentes policiales acudieron al lugar y comenzaron las primeras diligencias de investigación. La dirigencia expresó su confianza en las autoridades y pidió que se identifique y sancione a todas las personas responsables. El club manifestó su solidaridad con los jugadores y demás integrantes afectados por lo sucedido.

Comunicado de Unión Comercio tras atentado. Foto: Unión Comercio

En su pronunciamiento, Unión Comercio rechazó la violencia y la intimidación contra quienes forman parte del fútbol peruano. Además, solicitó que las autoridades adopten medidas para evitar que el caso quede impune.

"Nos levantaremos de este horrendo atentado, más unidos, más fuertes y más poderosos que nunca, en la búsqueda de nuestro ansiado ascenso a la Liga 1 2027", se lee al final del escrito publicado en redes sociales.

¿Cuándo jugará Unión Comercio ante Mannucci?

El equipo de Tarapoto recibirá a Carlos A. Mannucci el domingo 29 de noviembre en el estadio Carlos Vidaurre García, por el encuentro de ida del repechaje. El duelo está programado para las 3.00 p. m. La serie definirá cuál de los clubes mantiene opciones de llegar a la Liga 1 en 2027.

La revancha está prevista para el martes 8 de diciembre en el estadio Mansiche, en Trujillo, a las 7.30 p. m. El ganador de esta llave se enfrentará al perdedor de la final ADA Jaén vs. San Martín por el último cupo que ofrece la Liga 1 2027.