Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

Miguel Ángel Rondelli, DT de Melgar, confronta a la prensa tras 2-2 ante Universitario: “Nos tratan como una porquería”

Melgar estuvo cerca de llevarse una victoria en el Monumental; sin embargo, recibió dos goles en la agonía del partido. El entrenador de los rojinegros evidenció su molestia en conferencia de prensa.

Miguel Ángel Rondelli llegó a Melgar a mitad de temporada. Foto: L1 Max.
Miguel Ángel Rondelli llegó a Melgar a mitad de temporada. Foto: L1 Max.
Por
google iconLa República en Google

Miguel Ángel Rondelli no ocultó su malestar tras el empate entre Melgar y Universitario de Deportes en el Monumental. El técnico del conjunto arequipeño expresó unos fuertes cuestionamientos contra el arbitraje por su desempeño en el duelo de la fecha 11 del Torneo Clausura.

Durante su intervención en conferencia de prensa, el entrenador argentino protagonizó un cruce con los medios luego de que le pidieran una autocrítica por el resultado final.

Puedes ver

Cristiano Ronaldo suspendido provisionalmente: Portugal abre expediente de urgencia tras abandonar la selección

lr.pe

Miguel Ángel Rondelli confronta a la prensa

“Voy a hacer una autocrítica puertas para adentro, como lo hago siempre cuando se pierde o se gana, pero estoy cansado. Siempre nos tratan como una porquería, ¿porque somos de provincia nos tratan como porquería?”, mencionó al inicio de su discurso.

En ese sentido, el técnico de Melgar de Arequipa cuestionó que no se reconociera el buen trabajo que realizaron sus dirigidos frente al equipo de Fabián Bustos.

“(...) Parece que fuimos un desastre, que jugamos horrible, que mereció golear Universitario. Le sacamos la pelota, le ganábamos 2-0, le podíamos haber hecho tres goles. ¿Qué querés que te diga? El rival también juega, se vino para adelante, pero si encima lo ayudan... Y ahora va a ser durante toda la semana, todo el mes: la U, la U de Bustos, el mejor equipo del mundo. Bueno, qué sé yo. Para mí hoy lo superamos por todos lados, por todos lados lo superamos. Si yo tengo que hacer una autocrítica, los demás también”, contestó.

“Desde que estoy yo en Melgar, no escuché un medio de Lima hablar bien de Melgar. Rescatan la campaña de Universitario, rescatan la campaña de Alianza Lima —bárbaro, porque son los que venden—, rescatan la campaña y cómo levantó Cristal, respaldan la campaña de Boys, destacan la campaña de Garcilaso... de Melgar no hablan, muchachos. Parece que nosotros somos un equipo horrible, que no le podemos ganar a nadie. Ninguna pregunta me hicieron del buen partido que hicimos”, remarcó.

Puedes ver

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 11

lr.pe

Rondelli critica arbitraje tras empate con Universitario

Miguel Ángel Rondelli indicó que el conjunto rojinegro superó a Universitario de Deportes durante la mayor parte del compromiso; sin embargo, lamentó que el arbitraje “favoreciera” a los locales.

“Con mis jugadores no me enojé, qué me voy a enojar con el partido que hicieron. Me molesta que cuando el partido estuvo 11 contra 11 fuimos superiores, dominamos el partido, nos impusimos en una cancha difícil, le sacamos la pelota, lo sometimos. Cuando el partido se puso 14 contra 11 ya es más difícil jugar. No me tienen que cobrar un penal o expulsar a un jugador para favorecer a un equipo. Si empiezas a cobrar las chiquitas para el otro lado… Es evidente que en gol hay un foul contra Matías Lazo, pero la dejó pasar. No hablo de los árbitros, pero cuando me meten la mano al bolsillo de esta manera tengo que hablar”, sostuvo.

“El VAR está para, lo que yo entiendo, corregir errores que pueda tener el principal. Para mí, lo molesta a Matías Lazo. Si esa jugada hubiese sido en cualquiera de las áreas cobraba penal y no es consecuente con lo que va en el partido. Por lo menos el VAR debería llamarlo para que corrobore. (...) Para mí, hay una clara falta. Dominamos todo el partido. No nos metimos atrás: el rival, con ímpetu, te mete atrás; y si encima es ayudado con todas las divididas… Es muy difícil jugar así”, agregó al ser consultado sobre las declaraciones de Bernardo Cuesta.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
CHINCHA: Full Day para niño o adulto: Piscina, juegos y cine familiar en Hotel Thiago ¡Diversión asegurada!

HOTEL THIAGO

CHINCHA: Full Day para niño o adulto: Piscina, juegos y cine familiar en Hotel Thiago ¡Diversión asegurada!

PRECIO

S/ 49.00
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Miguel Ángel Rondelli, DT de Melgar, confronta a la prensa tras 2-2 ante Universitario: “Nos tratan como una porquería”

Temblor hoy en Perú, domingo 11 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Operativos contra dos presuntas bandas en Lima dejan dos abatidos y el decomiso de pistolas y 40 municiones

Deportes

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO: a qué hora y qué canal de TV transmite el patido del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs UTC Cajamarca EN VIVO por la Liga 1: a qué hora y dónde ver partido de hoy del Torneo Clausura 2026

Camila Monge emocionada tras vencer a Brasil y clasificar al Mundial de Vóley Sub-19: “Un peruano jamás se rinde”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Giannina Avendaño: "El fujimorismo está fuera de sus casillas porque no tiene el manejo de las comisiones"

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Segunda vuelta regional: Somos Perú lidera en seis de las 15 regiones que definirán a sus gobernadores