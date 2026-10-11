Miguel Ángel Rondelli no ocultó su malestar tras el empate entre Melgar y Universitario de Deportes en el Monumental. El técnico del conjunto arequipeño expresó unos fuertes cuestionamientos contra el arbitraje por su desempeño en el duelo de la fecha 11 del Torneo Clausura.

Durante su intervención en conferencia de prensa, el entrenador argentino protagonizó un cruce con los medios luego de que le pidieran una autocrítica por el resultado final.

Miguel Ángel Rondelli confronta a la prensa

“Voy a hacer una autocrítica puertas para adentro, como lo hago siempre cuando se pierde o se gana, pero estoy cansado. Siempre nos tratan como una porquería, ¿porque somos de provincia nos tratan como porquería?”, mencionó al inicio de su discurso.

En ese sentido, el técnico de Melgar de Arequipa cuestionó que no se reconociera el buen trabajo que realizaron sus dirigidos frente al equipo de Fabián Bustos.

“(...) Parece que fuimos un desastre, que jugamos horrible, que mereció golear Universitario. Le sacamos la pelota, le ganábamos 2-0, le podíamos haber hecho tres goles. ¿Qué querés que te diga? El rival también juega, se vino para adelante, pero si encima lo ayudan... Y ahora va a ser durante toda la semana, todo el mes: la U, la U de Bustos, el mejor equipo del mundo. Bueno, qué sé yo. Para mí hoy lo superamos por todos lados, por todos lados lo superamos. Si yo tengo que hacer una autocrítica, los demás también”, contestó.

“Desde que estoy yo en Melgar, no escuché un medio de Lima hablar bien de Melgar. Rescatan la campaña de Universitario, rescatan la campaña de Alianza Lima —bárbaro, porque son los que venden—, rescatan la campaña y cómo levantó Cristal, respaldan la campaña de Boys, destacan la campaña de Garcilaso... de Melgar no hablan, muchachos. Parece que nosotros somos un equipo horrible, que no le podemos ganar a nadie. Ninguna pregunta me hicieron del buen partido que hicimos”, remarcó.

Rondelli critica arbitraje tras empate con Universitario

Miguel Ángel Rondelli indicó que el conjunto rojinegro superó a Universitario de Deportes durante la mayor parte del compromiso; sin embargo, lamentó que el arbitraje “favoreciera” a los locales.

“Con mis jugadores no me enojé, qué me voy a enojar con el partido que hicieron. Me molesta que cuando el partido estuvo 11 contra 11 fuimos superiores, dominamos el partido, nos impusimos en una cancha difícil, le sacamos la pelota, lo sometimos. Cuando el partido se puso 14 contra 11 ya es más difícil jugar. No me tienen que cobrar un penal o expulsar a un jugador para favorecer a un equipo. Si empiezas a cobrar las chiquitas para el otro lado… Es evidente que en gol hay un foul contra Matías Lazo, pero la dejó pasar. No hablo de los árbitros, pero cuando me meten la mano al bolsillo de esta manera tengo que hablar”, sostuvo.

“El VAR está para, lo que yo entiendo, corregir errores que pueda tener el principal. Para mí, lo molesta a Matías Lazo. Si esa jugada hubiese sido en cualquiera de las áreas cobraba penal y no es consecuente con lo que va en el partido. Por lo menos el VAR debería llamarlo para que corrobore. (...) Para mí, hay una clara falta. Dominamos todo el partido. No nos metimos atrás: el rival, con ímpetu, te mete atrás; y si encima es ayudado con todas las divididas… Es muy difícil jugar así”, agregó al ser consultado sobre las declaraciones de Bernardo Cuesta.