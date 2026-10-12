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Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar, confronta a Franco Velazco tras polémicas declaraciones: “Tiene menos fútbol que una novela turca”

El administrador de Melgar respondió con dureza al directivo de Universitario y cuestionó sus declaraciones sobre Miguel Rondelli y las deudas de los clubes.

Ricardo Bettocchi respondió con todo a Franco Velazco. Foto: Melgar/Universitario/composición LR
Ricardo Bettocchi respondió con todo a Franco Velazco. Foto: Melgar/Universitario/composición LR
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La polémica por el empate 2-2 entre Universitario y Melgar continúa sumando nuevos protagonistas. Ricardo Bettocchi, administrador del conjunto arequipeño, salió al frente para responder a Franco Velazco, quien previamente cuestionó al entrenador Miguel Rondelli y la situación de algunos clubes del campeonato. En una entrevista con Radio Yaraví, el directivo lanzó una contundente crítica contra el dirigente crema, a quien acusó de intervenir en asuntos que no le corresponden.

El administrador de Melgar elevó el tono de sus críticas y cuestionó directamente los conocimientos futbolísticos de Franco Velazco, además de responder a sus comentarios sobre las obligaciones económicas de los clubes. “No se me ocurriría nunca cuestionar al técnico de otro equipo, pero este señor no entiende nada, tiene menos fútbol que una novela turca. Después se pone a hablar de deudas, cuando su club tiene cinco veces más deuda que los otros 17 clubes juntos”, disparó Bettocchi.

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Administrador de Melgar confronta a Franco Velazco tras polémicas declaraciones

Ricardo Bettocchi expresó su molestia por las declaraciones del administrador de la 'U', especialmente por sus cuestionamientos hacia el trabajo de Miguel Rondelli, entrenador de Melgar. “Lo que yo termino viendo es a alguien que está completamente fuera de lugar y nervioso. Yo en mi posición de administrador del club, nunca voy a comentar y ponerme boca a boca con el jugador o entrenador de otro equipo”, manifestó.

Asimismo, el directivo rojinegro lamentó que los representantes de Universitario no hayan conversado personalmente con ellos la noche del partido en el estadio Monumental. “El sábado estuvimos ahí ¿Por qué no se acercaron antes o después del partido cara a cara? ¿Por qué esperan dos días para hablar? Esa palomillada desde lejos es un mal ejemplo", mencionó Bettocchi.

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¿Cuándo es el próximo partido de Melgar en el Torneo Clausura 2026?

Melgar disputará su siguiente partido ante Deportivo Garcilaso por la fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro se llevará a cabo el sábado 17 de octubre a las 6.00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario al estadio Monumental de la UNSA.

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