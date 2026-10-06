Vóley Regatas vs Alianza Lima EN VIVO: hora y canal del partido de presentación por la Noche Regatas 2026

Regatas y Alianza Lima se enfrentan previo al inicio de la Liga de Vóley. Foto: LPV/Alianza Lima/composición LR

Regatas y Alianza Lima se enfrentan previo al inicio de la Liga de Vóley. Foto: LPV/Alianza Lima/composición LR

Regatas vs Alianza Lima EN VIVO juegan HOY martes 6 de octubre, desde las 4.30 p. m. (hora peruana), por la Noche Regatas de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Coliseo del club Regatas Lima, con transmisión por TV a cargo del canal Latina TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de su participación en la Noche Blanquiazul, el equipo de vóley de Alianza Lima continúa con su preparación para el inicio de la Liga de Vóley. Por su parte, Regatas también busca empezar con pie derecho el torneo local y enfrentará al actual tricampeón peruano en su presentación.

¿A qué hora juegan Regatas vs Alianza Lima por la Noche Regatas?

En territorio nacional, el partido Regatas vs Alianza Lima por la presentación de la Noche Regatas se jugará desde las 4.30 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 3.40 p. m.

Colombia y Ecuador: 4.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 5.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6.30 p. m.

España: 11.30 p. m.

¿Dónde ver Regatas vs Alianza Lima por la Noche Regatas?

El enfrentamiento entre ambos equipos será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina TV (Canal 2 y 702 en HD).

¿Cómo ver Regatas vs Alianza Lima ONLINE?

Si deseas ver el partido Alianza Lima vs Regatas online gratis por internet, puedes ingresar a la aplicación oficial de Latina TV. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.