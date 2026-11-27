Palmeiras vs Estudiantes de La Plata EN VIVO: hora y canal de la gran final de la Copa Libertadores 2026 La gran final de la Copa Libertadores entre los equipos de Palmeiras y Estudiantes de La Plata se disputará en el Estadio Centenario, ubicado en Uruguay.

Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentan en la final de la Copa Libertadores 2026. Foto: Palmeiras/Estudiantes de La Plata/composición LR

Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentan en la final de la Copa Libertadores 2026. Foto: Palmeiras/Estudiantes de La Plata/composición LR

Palmeiras vs Estudiantes de La Plata EN VIVO juegan HOY sábado 28 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Libertadores. El partido se llevará a cabo en el estadio Centenario, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de haber eliminado por penales a Fluminense, el cuadro de Palmeiras enfrentará en la gran final de la Copa Libertadores a Estudiantes de La Plata, que hizo lo propio ante Flamengo en semifinales. Ambos equipos ya se han enfrentado anteriormente en tres ocasiones, dando como saldo dos triunfos para los argentinos y uno para el conjunto brasileño.

Horarios por país del partido Palmeiras vs Estudiantes de La Plata

El duelo entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata se disputará este sábado 28 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Canal para ver Palmeiras vs Estudiantes de La Plata

El partido entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, por la Copa Libertadores, será transmitido por la señal de ESPN y por la plataforma Disney+ Premium.

Estadio donde se juega el partido Palmeiras vs Estudiantes de La Plata

Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputarán este encuentro en el estadio Centenario, ubicado en Uruguay. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 60.000 espectadores.

Pronóstico de Palmeiras vs Estudiantes de La Plata

Las principales casas de apuestas dan como ligero favorito a Palmeiras sobre Estudiantes de La Plata.

Betsson: gana Palmeiras (2,02), empate (2,92), gana Estudiantes de La Plata (4,10)

Betano: gana Palmeiras (2,05), empate (3,05), gana Estudiantes de La Plata (4,35)

Caliente: gana Palmeiras (2,04), empate (3,05), gana Estudiantes de La Plata (4,50)

Bet365: gana Palmeiras (2,00), empate (3,00), gana Estudiantes de La Plata (4,33)

1XBet: gana Palmeiras (2,08), empate (3,18), gana Estudiantes de La Plata (4,08)

Doradobet: gana Palmeiras (2,05), empate (3,00), gana Estudiantes de La Plata (4,33).

Alineaciones Palmeiras vs Estudiantes de La Plata: posibles formaciones

Palmeiras: Miguel; Murilo, Gómez, Barboza; Giay, Freitas, Evangelista, Piquerez; López, Arias y Roque.

Miguel; Murilo, Gómez, Barboza; Giay, Freitas, Evangelista, Piquerez; López, Arias y Roque. Estudiantes de La Plata: Muslera; Mancuso, Pírez, Rojo, Benedetti; Castro, Piovi; Palacios, Pérez, Tobio Burgos y Carrillo.

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