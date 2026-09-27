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Alianza Lima vs EC Pinheiros EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido del último día de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026

El conjunto blanquiazul se enfrenta a las brasileñas en la definición del título de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026. Sigue la transmisión del partido entre Alianza Lima vs Pinheiros en directo.

Alianza Lima y EC Pinheiros juegan por la tercera jornada de la Noche Blanquiazul 2026. Foto: composición LR/Alianza Lima/Pinheiros
Alianza Lima y EC Pinheiros juegan por la tercera jornada de la Noche Blanquiazul 2026. Foto: composición LR/Alianza Lima/Pinheiros
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Alianza Lima vs EC Pinheiros EN VIVO HOY | Sigue el último partido de la tradicional Noche Blanquiazul de Vóley 2026, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana), en el Polideportivo Lucha Fuentes. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de América TV; asimismo, podrás seguir el punto a punto a través de la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.

Luego de imponerse ante Boca Juniors, las dirigidas por Alejandro Schneider jugarán la final contra el conjunto brasileño por el título del cuadrangular internacional. Las íntimas se alistan para el inicio de la Liga Peruana de Vóley y su segunda participación consecutiva en el Mundial de Clubes.

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¿A qué hora juegan Alianza Lima vs EC Pinheiros por la Noche Blanquiazul de Vóley?

En territorio nacional, el partido Alianza Lima vs EC Pinheiros por la fecha final de la Noche Blanquiazul de Vóley se jugará desde las 6.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

  • México: 5.00 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. (domingo 27/09)

¿Dónde ver Alianza Lima vs EC Pinheiros por la Noche Blanquiazul de Vóley?

El enfrentamiento entre peruanas y brasileñas será transmitido EN VIVO y GRATIS por televisión a través de la señal de América TV (Canal 4 y 704 en HD).

¿Cómo ver Alianza Lima vs EC Pinheiros ONLINE?

Si deseas ver el partido Alianza Lima vs EC Pinheiros online gratis por internet, puedes ingresar a la aplicación de América tvGO. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.

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Partidos de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul de Vóley

El último rival de las blanquiazules será EC Pinheiros de Brasil.

  • Alianza Lima 3-0 CAV Esquimo | Finalizado
  • Alianza Lima 3-0 Boca Juniors | Finalizado
  • Alianza Lima vs EC Pinheiros | domingo 27 de setiembre | 6.00 p. m.

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