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Marina Scherer se sinceró tras llegar a Regatas y recordó a Alianza Lima: “Mi corazón siempre va a estar ahí”

La voleibolista brasileña recordó con cariño su etapa en Alianza Lima, pero aseguró que ahora está enfocada en defender a Regatas en la nueva temporada de la Liga Nacional de Vóley.

Marina Scherer habló sobre su pasado en el equipo de vóley de Alianza Lima. Foto: Se formaron las parejas/Liga Nacional de Vóley/composición LR
Marina Scherer habló sobre su pasado en el equipo de vóley de Alianza Lima. Foto: Se formaron las parejas/Liga Nacional de Vóley/composición LR
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Marina Scherer es de los refuerzos más resaltantes para la siguiente temporada en la Liga Nacional de Vóley. Luego de haber destacado por varios años en Alianza Lima y tras su paso por España, la brasileña volvió a Perú para jugar por Regatas. En conversación con el programa 'Se Formaron Las Parejas', la experimentada deportista habló sobre sus expectativas con su nuevo equipo y sorprendió al referirse a su pasado blanquiazul, reconociendo que mantiene un vínculo especial con su exclub.

La voleibolista confesó que recibió numerosos mensajes de respaldo por parte de la hinchada blanquiazul luego de conocer su nuevo destino, pero la brasileña aseguró que su compromiso ahora está en su nuevo equipo. "Mi corazón siempre va a estar con Alianza Lima, pero ahora estoy en Regatas", mencionó Marina Scherer.

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Marina Scherer se sinceró tras llegar a Regatas y recordó a Alianza Lima

La experimentada deportista regresa al campeonato local después de su experiencia en España y ahora defenderá a uno de los tradicionales rivales de Alianza en la Liga Peruana de Vóley. "Voy a defender los colores de Regatas de la mejor manera posible. Y quiero también escribir una bonita historia ahí en esta temporada", indicó Scherer.

De igual forma, Marina Scherer destacó el potencial del plantel de Regatas y señaló que espera una temporada mucho más competitiva en el campeonato. "Vas empezando a mirar ya a tus rivales y hay piezas ahí interesantes en los equipos que, conforme se van cuadrando y todo eso, vamos a tener buenos partidos", mencionó la brasileña.

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La temporada 2026-2027 de la Liga Peruana de Vóley Femenino está pactada para iniciar el próximo 17 de octubre de 2026. Entre los equipos candidatos se encuentran Alianza Lima, Regatas, Universidad San Martín y Universitario de Deportes.

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