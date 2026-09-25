Alianza Lima vs CAV Esquimo EN VIVO: hora y canal del partido por la Noche Blanquiazul de Vóley 2026

Alianza Lima vs CAV Esquimo EN VIVO juegan HOY viernes 25 de septiembre, desde las 5.45 p. m. (hora peruana), por la Noche Blanquiazul de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de su participación en la Brasil Cup, el equipo de vóley de Alianza Lima se alista para su presentación ante su público en la Noche Blanquiazul. Como primer reto, las dirigidas por Alejandro Schneider deberán medirse ante CAV Esquimo, cuadro español que participará en los encuentros del fin de semana.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs CAV Esquimo por la Noche Blanquiazul de Vóley?

En territorio nacional, el partido Alianza Lima vs CAV Esquimo por la primera fecha de la Noche Blanquiazul de Vóley se jugará desde las 5.45 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 4.45 p. m.

Colombia y Ecuador: 5.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 7.45 p. m.

España: 12.45 p. m. (sábado 26/09)

¿Dónde ver Alianza Lima vs CAV Esquimo por la Noche Blanquiazul de Vóley?

El enfrentamiento entre peruanas y españolas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de América TV (Canal 4 y 704 en HD).

¿Cómo ver Alianza Lima vs CAV Esquimo ONLINE?

Si deseas ver el partido Alianza Lima vs CAV Esquimo online gratis por internet, puedes ingresar a la aplicación de AméricatvGO. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.

Partidos de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul de Vóley

Luego del partido ante CAV Esquimo, el siguiente rival de las blanquiazules será Boca Juniors.