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Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO: hora y canal del partido por la Noche Blanquiazul de Vóley 2026

El duelo entre Alianza Lima y Boca Juniors por la Noche Blanquiazul de Vóley se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Alianza Lima y Boca Juniors se enfrentan en la Noche Blanquiazul de Vóley 2026. Foto: Alianza Lima Vóley/Boca Juniors Vóley/composición LR
Alianza Lima y Boca Juniors se enfrentan en la Noche Blanquiazul de Vóley 2026. Foto: Alianza Lima Vóley/Boca Juniors Vóley/composición LR
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Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO juegan HOY sábado 26 de septiembre, desde las 5.45 p. m. (hora peruana), por la Noche Blanquiazul de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de haber enfrentado a CAV Esquimo en su presentación en la Noche Blanquiazul, el equipo de vóley de Alianza Lima se medirá ante Boca Juniors en su segundo partido ante su público. Las dirigidas por Alejandro Schneider vienen compitiendo ante duros rivales para llegar con ritmo al inicio de temporada, teniendo en cuenta que disputarán la Liga Peruana y el Mundial de Clubes de Vóley.

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¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Boca Juniors por la Noche Blanquiazul de Vóley?

En territorio nacional, el partido Alianza Lima vs Boca Juniors por la segunda fecha de la Noche Blanquiazul de Vóley se jugará desde las 6.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

  • México: 5.00 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. (domingo 27/09)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Boca Juniors por la Noche Blanquiazul de Vóley?

El enfrentamiento entre peruanas y argentinas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de América TV (Canal 4 y 704 en HD).

¿Cómo ver Alianza Lima vs Boca Juniors ONLINE?

Si deseas ver el partido Alianza Lima vs Boca Juniors online gratis por internet, puedes ingresar a la aplicación de América tvGO. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.

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Partidos de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul de Vóley

Luego del partido ante Boca Juniors, el siguiente rival de las blanquiazules será EC Pinheiros.

  • Alianza Lima vs CAV Esquimo | Finalizado
  • Alianza Lima vs Boca Juniors | sábado 26 de septiembre | 6.00 p. m.
  • Alianza Lima vs EC Pinheiros | domingo 27 de septiembre | 6.00 p. m.

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