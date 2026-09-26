Flavia Montes explica por qué no aceptó convocatoria de la selección peruana: "De nada vale ir lesionada y no jugar nada"
La nueva jugadora de Alianza Lima, que estuvo presente en la tradicional Noche Blanquiazul de Vóley, señaló que en esta ocasión decidió priorizar su salud.
Alianza Lima celebró con todos sus seguidores una nueva edición de la tradicional Noche Blanquiazul de Vóley 2026. Uno de los momentos más emotivos los protagonizó la bloqueadora central Flavia Montes, quien afronta su primera temporada en el club de sus amores.
Luego del triunfo por 3-0 ante CAV Esquimo, la voleibolista de 25 años se mostró muy contenta por participar del evento. Además, explicó los motivos que tuvo para rechazar la reciente convocatoria de la selección peruana.
Flavia Montes sobre su rechazo a la selección peruana
Al ser consultada sobre su ausencia con el combinado nacional en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, la jugadora de Alianza Lima indicó que siempre estuvo disponible cuando el entrenador Antonio Rizola la citó; sin embargo, en esta ocasión decidió priorizar su salud.
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“No habría ningún problema. Yo todos los años estuve presente en selección. Si buscan videos, se pueden dar cuenta. Yo llegué a Alianza con una lesión y es por eso que traté de cuidarme lo más posible, porque al final de nada vale yo ir a selección y no jugar nada, y estar lesionada. Entonces decidí cuidarme primero para poder dar mi máximo, tanto en selección como en mi equipo”, sostuvo en zona mixta.
Flavia Montes emocionada por la Noche Blanquiazul
Por otra parte, la exjugadora de la Universidad San Martín señaló que se encontraba muy nerviosa antes de su presentación en la Noche Blanquiazul 2026.
“Muy feliz. Al principio, muchos nervios, la presentación. En verdad estamos ahí en el túnel supernerviosas todas. Esta es una experiencia muy bonita para mí, súper nueva, recibir todo el cariño de ustedes. (…) Feliz con el ambiente, súper feliz. Las chicas nos apoyamos en todo momento y eso es lo bonito. Siempre trabajando para eso, estoy tratando de hacer lo mejor de mí”, aseguró.
Partidos del día 2 de la Noche Blanquiazul
- Pinheiros vs CAV Esquimo | 4.00 p. m.
- Alianza Lima vs Boca Juniors | 6.00 p. m.