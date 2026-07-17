HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Este encuentro marcará el debut de ambos equipos en el segundo certamen de la temporada, donde los rimenses buscarán un triunfo en su camino por el título.

Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso se enfrentan en el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 este viernes 17 de julio a las 3:15 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo.
Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso se enfrentan en el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 este viernes 17 de julio a las 3:15 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo. | Foto: Liga 1
Escuchar
Resumen
Compartir

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por L1 MAX | Ambos equipos protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso se disputará este viernes 17 de julio en el Estadio Alberto Gallardo.

El conjunto celeste buscará comenzar con el pie derecho el segundo certamen de la temporada antes de afrontar los cuartos de final de la Copa de la Liga y los playoffs de la Copa Sudamericana. Por su parte, Deportivo Garcilaso llega motivado tras la mejora mostrada bajo la dirección técnica del argentino Sebastián Domínguez e intentará sorprender en su visita a Lima.

PUEDES VER: Alianza Lima proyecta ampliar Matute para 57 mil espectadores: esta es la millonaria inversión que necesitará el proyecto

lr.pe

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura de la Liga 1?

El partido entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este viernes 17 de julio desde las 3.15 p. m. (hora de Perú) en el Estadio Alberto Gallardo.

El encuentro marcará el debut de ambos equipos en el segundo certamen de la temporada y será clave para iniciar con un triunfo su camino hacia el título.

PUEDES VER: ¡Todo igualado! Sporting Cristal empató 2-2 ante Universitario en la final de ida por la Liga Femenina 2026

lr.pe

¿Dónde ver el Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura de la Liga 1?

El duelo entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso será transmitido EN VIVO por L1 MAX, señal disponible en los operadores DirecTV, Claro TV, Best Cable, MiFibra, Win y Movistar TV.

Además, los aficionados podrán seguir todas las incidencias, alineaciones y el minuto a minuto a través de La República, que cubrirá el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Universitario oficializó el fichaje de Juan Manuel Requena para el Torneo Clausura 2026

Universitario oficializó el fichaje de Juan Manuel Requena para el Torneo Clausura 2026

LEER MÁS
Franco Velazco le respondió a Rodrigo Ureña tras sus críticas a la administración de Universitario: "Lamento un poco las declaraciones"

Franco Velazco le respondió a Rodrigo Ureña tras sus críticas a la administración de Universitario: "Lamento un poco las declaraciones"

LEER MÁS
Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 1 del Torneo Clausura

Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 1 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Los 31 trucos sucios que empleó Argentina": prensa inglesa apunta contra la selección albiceleste tras ser eliminada del Mundial 2026

"Los 31 trucos sucios que empleó Argentina": prensa inglesa apunta contra la selección albiceleste tras ser eliminada del Mundial 2026

LEER MÁS
Bellingham a Messi: "Eres lo suficientemente fuerte para aguantar faltas"

Bellingham a Messi: "Eres lo suficientemente fuerte para aguantar faltas"

LEER MÁS
¿Qué decía? Lionel Messi protagoniza curiosa reacción al revisar la botella que olvidó Pickford tras la derrota de Inglaterra

¿Qué decía? Lionel Messi protagoniza curiosa reacción al revisar la botella que olvidó Pickford tras la derrota de Inglaterra

LEER MÁS
Lionel Messi recibe elogios de la prensa inglesa tras clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026: “Aún no estaba listo para rendirse"

Lionel Messi recibe elogios de la prensa inglesa tras clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026: “Aún no estaba listo para rendirse"

LEER MÁS
Francia - Inglaterra: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Francia - Inglaterra: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

LEER MÁS
Ricardo Gareca perdió la paciencia con Yoshimar Yotún por elegir a Inglaterra sobre Argentina en el Mundial 2026: "Pará, pará, pensá"

Ricardo Gareca perdió la paciencia con Yoshimar Yotún por elegir a Inglaterra sobre Argentina en el Mundial 2026: "Pará, pará, pensá"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025