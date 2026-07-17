Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por el Torneo Clausura de la Liga 1?
Este encuentro marcará el debut de ambos equipos en el segundo certamen de la temporada, donde los rimenses buscarán un triunfo en su camino por el título.
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Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por L1 MAX | Ambos equipos protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso se disputará este viernes 17 de julio en el Estadio Alberto Gallardo.
El conjunto celeste buscará comenzar con el pie derecho el segundo certamen de la temporada antes de afrontar los cuartos de final de la Copa de la Liga y los playoffs de la Copa Sudamericana. Por su parte, Deportivo Garcilaso llega motivado tras la mejora mostrada bajo la dirección técnica del argentino Sebastián Domínguez e intentará sorprender en su visita a Lima.
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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura de la Liga 1?
El partido entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este viernes 17 de julio desde las 3.15 p. m. (hora de Perú) en el Estadio Alberto Gallardo.
El encuentro marcará el debut de ambos equipos en el segundo certamen de la temporada y será clave para iniciar con un triunfo su camino hacia el título.
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¿Dónde ver el Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura de la Liga 1?
El duelo entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso será transmitido EN VIVO por L1 MAX, señal disponible en los operadores DirecTV, Claro TV, Best Cable, MiFibra, Win y Movistar TV.
Además, los aficionados podrán seguir todas las incidencias, alineaciones y el minuto a minuto a través de La República, que cubrirá el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.