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La curiosa historia de Luis de la Fuente y Lionel Scaloni: de maestro y alumno a rivales en la final del Mundial 2026

Luis de la Fuente impartió clases a Lionel Scaloni cuando el argentino obtuvo la licencia UEFA Pro, donde incluso terminó entre los mejores alumnos de su promoción.

Luis de la Fuente fue profesor de Lionel Scaloni en España.
Luis de la Fuente fue profesor de Lionel Scaloni en España. | Foto: Composición LR
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La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo enfrentará a dos de las mejores selecciones del torneo, sino también a dos entrenadores con un vínculo muy especial.

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni volverán a encontrarse una década después de compartir un aula en los cursos de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aunque esta vez lo harán como rivales por el título más importante del fútbol.

Lo que comenzó como una relación de profesor y alumno terminó por convertirse en una sólida amistad. Ahora, el destino los pone frente a frente en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni se enfrentarán en la final del Mundial 2026, un encuentro que une su amistad forjada en los cursos de la RFEF

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni se enfrentarán en la final del Mundial 2026, un encuentro que une su amistad forjada en los cursos de la RFEF.

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Luis de la Fuente fue profesor de Lionel Scaloni

El origen de la relación entre ambos técnicos se remonta a 2017, cuando Scaloni cursó la licencia UEFA Pro, el máximo nivel para entrenadores, en la Ciudad del Fútbol de la RFEF.

En aquella promoción, el hoy seleccionador argentino recibió clases de Luis de la Fuente, quien entonces dirigía a la selección española Sub-19 y era uno de los encargados de impartir la asignatura de técnica. El curso también contó con la participación de otros nombres reconocidos del fútbol, como Andoni Iraola, Manuel Pablo y Fernando Redondo.

Además, Scaloni destacó entre los mejores alumnos de su promoción, al ubicarse entre los cinco con mejores calificaciones del curso.

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Una amistad que los enfrenta por la Copa del Mundo

La convivencia durante la formación fortaleció una amistad que ambos entrenadores han reconocido públicamente en distintas oportunidades.

Scaloni recordó recientemente el cariño que siente por el seleccionador español. "Además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, yo tengo una particular relación con él", señaló el técnico argentino en la antesala de la final.

Dos caminos poco convencionales hacia la élite

Más allá de su amistad, De la Fuente y Scaloni comparten otra particularidad: ninguno dirigió previamente a un club de la máxima categoría antes de asumir el mando de sus respectivas selecciones absolutas.

A pesar de ello, ambos construyeron proyectos exitosos. Scaloni llevó a Argentina a conquistar el Mundial de Qatar 2022 y ahora buscará su segunda Copa del Mundo consecutiva, además del cuarto título para la Albiceleste.

Del otro lado, De la Fuente intentará conquistar el primer Mundial de su carrera como entrenador y darle a España su segunda estrella, después del histórico título conseguido en Sudáfrica 2010.

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