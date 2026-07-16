La curiosa reacción de Messi al revisar la botella que olvidó Pickford tras eliminar a Inglaterra. Foto: Composición LR

La curiosa reacción de Messi al revisar la botella que olvidó Pickford tras eliminar a Inglaterra. Foto: Composición LR

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El Estadio Atlanta se pintó de celeste y blanco luego de que Argentina firmara otra remontada memorable bajo el mando de Lionel Scaloni. La 'albiceleste' derrotó 2-1 a Inglaterra sobre el final del encuentro y selló su clasificación a la final del Mundial 2026, donde buscará defender el título frente a España.

En medio de la euforia por el triunfo, un inesperado hallazgo llamó la atención de Lionel Messi y de varios integrantes del plantel. La botella que el guardameta inglés Jordan Pickford había olvidado junto al arco terminó en manos del masajista Marcelo 'Daddy' D'Andrea, quien se la mostró al capitán argentino. Pegada al recipiente había una nota con las indicaciones que el arquero inglés había preparado para una eventual definición por penales.

¿Qué decía la botella que Jordan Pickford olvidó tras el encuentro?

Las cámaras del medio TyC Sports captaron el momento en que el masajista compartía el hallazgo con Lionel Messi, Nicolás González y Marcos Senesi. El capitán observó detenidamente las anotaciones con gesto serio, mientras intentaba descifrar el contenido junto a sus compañeros.

Instantes después apareció Enzo Fernández, quien rápidamente encontró su nombre en la lista y reaccionó entre sonrisas antes de lanzar un amistoso golpe de puño a D'Andrea, en un gesto que muchos interpretarían como un alivio por no haber tenido que definir el pase a la final en tanda de penales.

Tiempo después, el preparador físico Luis Martín terminó con la duda al publicar en su cuenta de Instagram una fotografía de la botella, donde se apreciaban los apuntes elaborados por el cuerpo técnico inglés.

Fotografía del preparador físico Luis Martins. Foto: Instagram

"Lástima, no teníamos los mismos planes, che", escribió el integrante del comando técnico de Lionel Scaloni junto a la imagen.

En el papel figuraban los nombres de los posibles ejecutantes argentinos y la dirección hacia la que, según el análisis de Inglaterra, debía lanzarse el arquero. En el caso de Lionel Messi, por ejemplo, la indicación señalaba que, pese a ser zurdo, Pickford debía arrojarse hacia su derecha.

Argentina remontó a Inglaterra y jugará la final del Mundial 2026

Inglaterra parecía tener encaminado su boleto a la final cuando Anthony Gordon abrió el marcador a los 55 minutos. Incluso, Jordan Pickford sostuvo la ventaja durante varios pasajes del segundo tiempo con intervenciones decisivas que evitaron el empate argentino.

Sin embargo, la actual campeona del mundo volvió a demostrar su capacidad de remontar en los últimos encuentros que la llevaron a esta etapa de la competencia. A los 85 minutos, Enzo Fernández igualó el marcador con un potente remate tras una jugada iniciada por Lionel Messi, mientras que ya en el tiempo de descuento Lautaro Martínez conectó de cabeza un centro del capitán argentino para firmar el 2-1 definitivo.

Con este resultado, la selección dirigida por Lionel Scaloni disputará la gran final del Mundial 2026 frente a España, que dejó en el camino a Francia en la otra semifinal. El encuentro por el título se jugará este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.