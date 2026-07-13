Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 1 del Torneo Clausura
Todo va quedando listo para el inicio del Torneo Clausura 2026, segundo torneo del año en la Liga 1. Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán de local, mientras que Universitario será visitante en la primera fecha.
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Este fin de semana arranca el segundo torneo de la Liga 1 2026: comienza el Torneo Clausura. Luego de haber ganado el Apertura, Alianza Lima se alista para su debut con miras a lograr un nuevo título. Justamente, los blanquiazules jugarán en la jornada inicial, al igual que Sporting Cristal. Por el lado de Universitario, afrontará su respectivo partido en calidad de visita. El inicio de la fecha 1 será en el Estadio Héroes de San Ramón, con el encuentro entre FC Cajamarca y Juan Pablo II.
Sporting Cristal enfrentará a Deportivo Garcilaso en busca de un triunfo que le permita iniciar con el pie derecho. Universitario tendrá el duro reto de viajar a la altura de Tarma para jugar ante ADT. Por su parte, Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo en Matute, cerrando la primera fecha del Clausura.
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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 1 del Torneo Clausura
Viernes 17 de julio
- FC Cajamarca vs Juan Pablo II
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: Alberto Gallardo
- Cienciano vs Melgar
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Sábado 18 de julio
- Moquegua vs Comerciantes Unidos
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: 25 de Noviembre
- ADT vs Universitario
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Unión Tarma
- Atlético Grau vs UTC
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: La Matanza
- Cusco vs Alianza Atlético
- Hora: 6.30 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Domingo 19 de julio
- Los Chankas vs Sport Boys
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: Municipal Los Chankas
- Alianza Lima vs Sport Huancayo
- Hora: 7.00 p. m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1
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¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?
Todos los encuentros de la Liga 1 2026 son transmitidos a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes en el campeonato.