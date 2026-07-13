Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 1 del Torneo Clausura

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Este fin de semana arranca el segundo torneo de la Liga 1 2026: comienza el Torneo Clausura. Luego de haber ganado el Apertura, Alianza Lima se alista para su debut con miras a lograr un nuevo título. Justamente, los blanquiazules jugarán en la jornada inicial, al igual que Sporting Cristal. Por el lado de Universitario, afrontará su respectivo partido en calidad de visita. El inicio de la fecha 1 será en el Estadio Héroes de San Ramón, con el encuentro entre FC Cajamarca y Juan Pablo II.

Sporting Cristal enfrentará a Deportivo Garcilaso en busca de un triunfo que le permita iniciar con el pie derecho. Universitario tendrá el duro reto de viajar a la altura de Tarma para jugar ante ADT. Por su parte, Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo en Matute, cerrando la primera fecha del Clausura.

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 1 del Torneo Clausura

Viernes 17 de julio

FC Cajamarca vs Juan Pablo II

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Cienciano vs Melgar

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 18 de julio

Moquegua vs Comerciantes Unidos

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: 25 de Noviembre

ADT vs Universitario

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Unión Tarma

Atlético Grau vs UTC

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: La Matanza

Cusco vs Alianza Atlético

Hora: 6.30 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 19 de julio

Los Chankas vs Sport Boys

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Municipal Los Chankas

Alianza Lima vs Sport Huancayo

Hora: 7.00 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Todos los encuentros de la Liga 1 2026 son transmitidos a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes en el campeonato.