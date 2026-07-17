Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO: hora y canal de TV para ver la final de vuelta de la Liga Femenina 2026

Universitario y Sporting Cristal se enfrentan en el Estadio Monumental por la Liga Femenina 2026. Foto: Liga Femenina/composición LR

Universitario y Sporting Cristal se enfrentan en el Estadio Monumental por la Liga Femenina 2026. Foto: Liga Femenina/composición LR

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Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO juegan HOY 17 de julio, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por la Liga Femenina 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Monumental, con transmisión a cargo del canal Juntos TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego del empate 2-2 en el partido de ida, Universitario y Sporting Cristal definirán al campeón del Torneo Apertura 2026. El conjunto crema llegó a estas instancias luego de eliminar a Alianza Lima en las semifinales, mientras que el cuadro rimense hizo lo propio ante Atlético Andahuaylas.

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¿A qué hora se juega Universitario vs Sporting Cristal por la final de la Liga Femenina?

En territorio peruano, el duelo entre Universitario y Sporting Cristal se podrá seguir desde las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m.

¿Dónde se jugará Universitario vs Sporting Cristal por la Liga Femenina?

Universitario de Deportes enfrentará a Sporting Cristal en el Estadio Monumental.

¿En qué canal ver la final Universitario vs Sporting Cristal por la Liga Femenina?

Si deseas ver el duelo entre Universitario y Sporting Cristal, este será transmitido por Juntos TV (canales 29/729 de Movistar TV y 24/535 de Claro TV). De igual manera, también se podrá ver a través del canal Bicolor+ en YouTube. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Universitario vs Sporting Cristal: entradas

Las entradas para la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina se pueden comprar en la plataforma Ticketmaster.

Oriente: S/12

Occidente central: S/30

Occidente lateral: S/30

Experiencia Leonas: S/150

Promo familiar crema: S/35

Últimos partidos de Universitario vs Sporting Cristal femenino

El conjunto crema no ha perdido ninguno de los últimos cinco partidos que le tocó jugar contra Sporting Cristal.