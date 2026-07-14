HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Universitario oficializó el fichaje de Juan Manuel Requena para el Torneo Clausura 2026

La institución crema oficializó el fichaje del futbolista Juan Manuel Requena de cara al Torneo Clausura. El volante llega procedente de Unión La Calera.

Juan Manuel Requena se suma a Universitario de cara al Torneo Clausura 2026. Foto: Universitario
Juan Manuel Requena se suma a Universitario de cara al Torneo Clausura 2026. Foto: Universitario
Escuchar
Resumen
Compartir

Universitario de Deportes anunció oficialmente la incorporación del mediocampista argentino Juan Manuel Requena como nuevo refuerzo para afrontar el Torneo Clausura 2026. A través de sus redes sociales, el club crema le dio la bienvenida con el mensaje: "Garra, intensidad y carácter", destacando las principales virtudes del volante de 27 años.

El volante argentino se suma al equipo con el objetivo de ganar el segundo torneo del año en la Liga 1 2026. "Juan Manuel Requena se une a las filas del único grande del Perú", publicó la institución merengue junto a una imagen del futbolista luciendo la camiseta crema.

PUEDES VER: Franco Velazco le respondió a Rodrigo Ureña tras sus críticas a la administración de Universitario: "Lamento un poco las declaraciones"

lr.pe

Universitario oficializó el fichaje de Juan Manuel Requena para el Torneo Clausura 2026

Con la llegada de Juan Manuel Requena, Universitario concreta su cuarto refuerzo con miras al Torneo Clausura. El argentino se suma a las recientes incorporaciones de Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Gianluca Lapadula, contratados por el conjunto crema para afrontar la segunda parte de la temporada.

El volante de 27 años llega procedente de Unión La Calera de Chile, luego de que Universitario alcanzara un acuerdo para concretar su incorporación. Antes del anuncio oficial, diversos reportes señalaron que el mediocampista firmaría un contrato por dos temporadas, hasta finales del 2028.

PUEDES VER: DT de Egipto revela el motivo de su polémico gesto y el cruce con Lionel Messi: "Terminó llorando porque la pasaba mal"

lr.pe

¿En qué equipos ha jugado Juan Manuel Requena?

El volante argentino inició su carrera en Newell's Old Boys y posteriormente pasó por distintos clubes de su país, para luego dar el salto al extranjero. Esta es la lista de equipos en los que jugó Juan Manuel Requena.

  • Newell’s Old Boys
  • Brown de Adrogué
  • Estudiantes de Caseros
  • San Martín de San Juan
  • Santamarina
  • San Telmo
  • Atlanta
  • Deportivo Táchira (Venezuela)
  • Unión La Calera (Chile)
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Franco Velazco le respondió a Rodrigo Ureña tras sus críticas a la administración de Universitario: "Lamento un poco las declaraciones"

Franco Velazco le respondió a Rodrigo Ureña tras sus críticas a la administración de Universitario: "Lamento un poco las declaraciones"

LEER MÁS
Universitario vence 2-0 a Millonarios FC y celebra con triunfo el debut de Lapadula en el Monumental

Universitario vence 2-0 a Millonarios FC y celebra con triunfo el debut de Lapadula en el Monumental

LEER MÁS
Universitario de Deportes alista descargo tras la clausura de Campo Mar en la previa del Torneo Clausura

Universitario de Deportes alista descargo tras la clausura de Campo Mar en la previa del Torneo Clausura

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Egipto revela el motivo de su polémico gesto y el cruce con Lionel Messi: "Terminó llorando porque la pasaba mal"

DT de Egipto revela el motivo de su polémico gesto y el cruce con Lionel Messi: "Terminó llorando porque la pasaba mal"

LEER MÁS
España dio cátedra ante una Francia sin hambre de gloria: se impuso 2-0 y clasificó a la final del Mundial 2026

España dio cátedra ante una Francia sin hambre de gloria: se impuso 2-0 y clasificó a la final del Mundial 2026

LEER MÁS
Prensa británica y su dura crítica tras designación de árbitro para el Argentina - Inglaterra: "El favorito de Messi"

Prensa británica y su dura crítica tras designación de árbitro para el Argentina - Inglaterra: "El favorito de Messi"

LEER MÁS
Dónde ver Argentina - Inglaterra por la Semifinal del Mundial 2026: canales de TV para seguir el histórico partido

Dónde ver Argentina - Inglaterra por la Semifinal del Mundial 2026: canales de TV para seguir el histórico partido

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
¿Quién es el árbitro que dirigirá la semifinal entre Francia vs España y estrenó la ‘Ley Vinicius’ en el Mundial 2026?

¿Quién es el árbitro que dirigirá la semifinal entre Francia vs España y estrenó la ‘Ley Vinicius’ en el Mundial 2026?

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025