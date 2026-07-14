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Universitario de Deportes anunció oficialmente la incorporación del mediocampista argentino Juan Manuel Requena como nuevo refuerzo para afrontar el Torneo Clausura 2026. A través de sus redes sociales, el club crema le dio la bienvenida con el mensaje: "Garra, intensidad y carácter", destacando las principales virtudes del volante de 27 años.

El volante argentino se suma al equipo con el objetivo de ganar el segundo torneo del año en la Liga 1 2026. "Juan Manuel Requena se une a las filas del único grande del Perú", publicó la institución merengue junto a una imagen del futbolista luciendo la camiseta crema.

Universitario oficializó el fichaje de Juan Manuel Requena para el Torneo Clausura 2026

Con la llegada de Juan Manuel Requena, Universitario concreta su cuarto refuerzo con miras al Torneo Clausura. El argentino se suma a las recientes incorporaciones de Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Gianluca Lapadula, contratados por el conjunto crema para afrontar la segunda parte de la temporada.

El volante de 27 años llega procedente de Unión La Calera de Chile, luego de que Universitario alcanzara un acuerdo para concretar su incorporación. Antes del anuncio oficial, diversos reportes señalaron que el mediocampista firmaría un contrato por dos temporadas, hasta finales del 2028.

¿En qué equipos ha jugado Juan Manuel Requena?

El volante argentino inició su carrera en Newell's Old Boys y posteriormente pasó por distintos clubes de su país, para luego dar el salto al extranjero. Esta es la lista de equipos en los que jugó Juan Manuel Requena.