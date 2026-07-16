Alianza Lima proyecta ampliar Matute para 57 mil espectadores: esta es la millonaria inversión que necesitará el proyecto

Alianza Lima presenta la ambiciosa remodelación del estadio Alejandro Villanueva para ampliar su capacidad a 57 mil espectadores. | Foto: Composición LR | Alianza Lima TV

Alianza Lima presenta la ambiciosa remodelación del estadio Alejandro Villanueva para ampliar su capacidad a 57 mil espectadores. | Foto: Composición LR | Alianza Lima TV

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Alianza Lima trabaja en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia. La remodelación del estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, contempla ampliar su capacidad de 34.000 a 57.000 espectadores, lo que convertiría al recinto blanquiazul en el segundo más grande del Perú, solo por detrás del Monumental de Ate.

La iniciativa fue presentada por el exadministrador temporal del club, Fernando Cabada, quien explicó que durante su gestión se iniciaron conversaciones con entidades financieras internacionales para evaluar el financiamiento del proyecto, cuya continuidad dependerá de la nueva administración.

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¿Cuánto costará la remodelación de Matute?

Fernando Cabada detalló que la ampliación del estadio Alejandro Villanueva demandará una inversión aproximada de US$70 millones, monto que permitirá ejecutar una transformación integral del recinto.

"Este proyecto requiere una inversión aproximada de setenta millones de dólares. Hemos iniciado conversaciones con posibles financiadores como el BID, Stadium Capital, Acres y otras entidades para analizar su viabilidad. Por el momento, queda como un proyecto en desarrollo y esperamos que en el futuro pueda concretarse", señaló en una conferencia de prensa a Alianza Lima TV.

Según explicó, el club ya sostuvo conversaciones con diversas entidades internacionales con el objetivo de conseguir el financiamiento sin comprometer la estabilidad económica de la institución.

Matute pasaría a tener capacidad para 57.000 espectadores

Con la ampliación, Matute pasaría de albergar aproximadamente 34.000 a 57.000 espectadores, incluidos los palcos. De concretarse, superaría al Estadio Nacional, con capacidad para cerca de 43.000 personas, y solo sería superado por el Estadio Monumental, que puede recibir hasta 80.000 asistentes.

Cabada explicó que la propuesta busca adecuar el estadio a la magnitud de la hinchada blanquiazul. "Los aliancistas siempre hemos aspirado a un estadio más grande. La novedad de esta propuesta es que permite aumentar la capacidad a 57 mil personas, incluidos los palcos, sin necesidad de cerrar el estadio por completo", indicó.

El proyecto evitaría el cierre total del estadio

Uno de los aspectos más destacados del plan es que las obras podrían ejecutarse sin cerrar completamente Matute, evitando así que Alianza Lima tenga que mudar su localía durante un largo periodo.

"El sistema modular permitiría continuar las operaciones mientras se realiza la obra, cerrando solo algunas tribunas de manera parcial. Por las características del terreno, hay zonas donde no será posible construir palcos o ampliar tanto las tribunas, pero ese es el alcance actual del proyecto", explicó.

¿Cuándo comenzaría la remodelación?

Por ahora, la remodelación del estadio Alejandro Villanueva continúa en etapa de planificación y no tiene una fecha oficial de inicio.

Fernando Cabada precisó que la decisión final quedará en manos de la nueva dirigencia de Alianza Lima, que deberá evaluar la viabilidad económica del proyecto, definir el modelo de financiamiento y establecer el cronograma de ejecución.