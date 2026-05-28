Sporting Cristal vs RB Bragantino: fecha y canal TV del partido por playoffs de Copa Sudamericana

Sporting Cristal enfrentará por primera vez en su historia a Bragantino. Foto: composición LR/AFP/Sporting Cristal

Sporting Cristal enfrentará por primera vez en su historia a Bragantino. Foto: composición LR/AFP/Sporting Cristal

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Sporting Cristal seguirá compitiendo a nivel internacional en 2026. A pesar de caer ante Cerro Porteño y quedar eliminado de la Libertadores, los rimenses consiguieron el boleto para los playoffs de la Copa Sudamericana al culminar en la tercera ubicación del grupo F.

De esta manera, el equipo dirigido por Zé Ricardo y Cienciano del Cusco serán los únicos representantes peruanos en torneos Conmebol en lo que resta de la temporada.

¿Quién será el rival de Sporting Cristal en los playoffs de la Copa Sudamericana?

Sporting Cristal tendrá que verse las caras en el repechaje de la Copa Sudamericana ante RB Bragantino de Brasil. El ganador de la serie clasificará a los octavos de final.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Bragantino por los playoffs de Copa Sudamericana?

De acuerdo con el cronograma establecido por la Conmebol, el partido de ida entre peruanos y brasileños tendrá lugar entre el martes 21 y el jueves 23 de julio, mientras que la revancha se disputará una semana después.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Bragantino por Copa Sudamericana?

La transmisión del Cristal-Bragantino estará a cargo del canal DSports, a falta de confirmación oficial.