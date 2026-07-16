Francia - Inglaterra: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por el tercer puesto del Mundial 2026
Las selecciones de Francia e Inglaterra se verán las caras en el Hard Rock Stadium de Estados Unidos en el duelo por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026.
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Tras caer en sus respectivas llaves, Francia e Inglaterra se enfrentarán para definir el tercer lugar del Mundial 2026. Este compromiso está programado para el próximo sábado 18 de julio, desde las 4.00 p. m. (hora peruana). El partido se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium, situado en Miami Gardens, Estados Unidos.
El cuadro francés cayó eliminado tras perder 2-0 ante España en las semifinales. Por el lado de Inglaterra, no pudo aguantar el resultado a su favor y fue superado por la selección de Argentina, quien ganó 2-1. El cruce entre Francia e Inglaterra definirá el tercer lugar de la competencia.
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¿Cuándo juegan Francia vs Inglaterra?
El encuentro entre Francia e Inglaterra se jugará el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens, Estados Unidos.
¿A qué hora juegan Francia vs Inglaterra?
Este choque por el tercer puesto del Mundial 2026 comenzará a las 4.00 p. m. (hora peruana). Si estás fuera del país, revisa la siguiente guía de horarios.
- México: 3.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 4.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 5.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.
- Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 6.00 p. m.
- España: 11.00 p. m.
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¿En qué canal ver el partido Francia vs Inglaterra?
El duelo entre Francia e Inglaterra podrá verse por DSports para toda Sudamérica. Además, DGO y Paramount+ ofrecerán la transmisión en streaming.
Francia vs Inglaterra: pronóstico y cuotas
Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Francia para este encuentro.
- Betsson: gana Francia (1,95), empate (3,85), gana Inglaterra (3,95)
- Betano: gana Francia (1,98), empate (3,95), gana Inglaterra (3,80)
- Bet365: gana Francia (1,91), empate (3,80), gana Inglaterra (3,80)
- 1XBet: gana Francia (1,93), empate (4,05), gana Inglaterra (3,99)
- Caliente: gana Francia (1,94), empate (4,00), gana Inglaterra (3,65)
- Doradobet: gana Francia (1,97), empate (3,82), gana Inglaterra (3,84).