Uno de cada cuatro candidatos a gobernadores regionales cuenta con sentencia. | Composición/LR

Uno de cada cuatro candidatos a gobernadores regionales cuenta con sentencia. | Composición/LR

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De los 306 candidatos a gobernadores regionales para las elecciones del próximo 4 de octubre, 77 cuentan con sentencias firmes, según registraron en sus hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En términos de porcentaje, el 25% de aspirantes al más alto cargo en una región fueron condenados por uno o más delitos.

Amazonas es la región con mayor cantidad de candidatos con sentencias. De los catorce postulantes, siete consignaron este tipo de antecedente: German Chong (Somos Perú), Jorge Mera (Renovación Popular), José Arévalo (Perú Primero), Juan Rengifo (Juntos por el Perú), Juan Torres (Podemos Perú), Óscar Llapasaca (Perú Libre) y Tedy Vásquez (Perú Moderno).

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Le siguen Arequipa con cinco candidatos de los 14 que postulan: Berly Gonzales (Yo, Arequipa), Elmer Cáceres (Alianza para el Progreso), Florentino Zegarra (Fuerza Arequipeña), Harold Rodríguez (Renovación Popular) y Edwin Martínez (Acción Popular).

El mismo número se registra en Pasco. Los aspirantes con sentencia son: Belarmino Blanco (Perú Primero), Herless Laureano (Renovación Popular), Jhonny Inga (Somos Perú), Miguel Quispe (Alianza Regional por el Perú) y Zumel Trujillo (Alianza para el Progreso). En esta región se presentaron en total 13 candidaturas.

Por su parte, Apurímac (Guido Chahuaylla - Progresemos), Cajamarca (Moisés González - Alianza para el Progreso), Callao ( José Dulanto - PPC), Cusco (Edy Cuellar - Progresemos) y Piura (Iván Neyra - Progresemos) cuentan solo con un candidato con sentencia. Huancavelica es la única región del país, en la que de los siete postulantes a gobernador, ninguno ha sido condenado.

De las 77 candidaturas con sentencias, cinco fueron declaradas como improcedentes por los Jurados Electorales Especiales ( JEE); sin embargo, aún pueden apelar a esta decisión ante el JNE. Doce ya han sido admitidas, 22 figuran como inadmisible (que aún pueden subsanar los requisitos de inscripción), y solo una está en el periodo de tacha. La gran mayoría (37) aparecen como recibidas, es decir que fueron ingresadas al sistema, pero aún no han sido calificadas.

Ranking por partidos: APP primero

Alianza para el Progreso es la agrupación política que lleva a más candidatos con sentencias. El partido liderado por César Acuña registra postulantes con condenas en nueve regiones: Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, Pasco, Tacna y Ucayali.

Esta cantidad genera aún más cuestionamientos, si tenemos en cuenta que APP presentó quince candidaturas a GORES en el país. Es decir, más de la mitad de sus adheridos cuentan con antecedentes civiles o penales.

Luego está Renovación Popular con siete postulantes con sentencias. Las regiones donde están presente son: Arequipa, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Loreto y Pasco. El partido de Rafael López Aliaga presentó candidatos en 16 regiones.

Asimismo, tanto Somos Perú (Ancash, Loreto, Pasco, San Martín, Tumbes y Ucayali) como Podemos Perú (Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua y Ucayali) aparecen dentro de la lista de partidos políticos con más candidatos con sentencia, con seis cada uno.

Le siguen los partidos País Para Todos (5), Perú Primero (4), Progresemos (4), Acción Popular (3), Juntos por el Perú (3) Alianza Electoral Venceremos (2), Batalla Perú (2), Partido del Buen Gobierno (2), Pueblo Consciente (2), Todo con el Pueblo (2), PPC (2) y Perú Moderno (2).

Sentencias civiles y penales ante el JNE

El portal del JNE especifica que los candidatos deben llenar las sentencias condenatorias firmes impuestas por delitos dolosos, además de las que incluyen sentencias con reserva de fallo condenatorio. Entre los datos a consignar están el nombre del delito, el número de expediente, la fecha de sentencia, la modalidad y el juzgado que deliberó.

Asimismo, se deben registrar las sentencias fundadas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar. Las mismas, especifican, deben ser condenas firmes.

Ahora Nación, Fuerza Popular, Avanza País, Perú Libre y Frente de la Esperanza 2021 inscribieron a un candidato con sentencia cada uno. Los otros se encuentran en movimientos regionales.

Delitos y reincidencias

Entre los tipos de delitos que se consignaron en las sentencias de carácter penal ante el JNE, hay desde negociación incompatible, peculado, colusión, abuso de autoridad y fraude, hasta los que atentan la integridad física como lesiones dolosas, agresión contra la mujer y maltrato psicológico.

Cabe destacar que varios de estos delitos están relacionados a la función pública y al mal uso de recursos del Estado. Por ejemplo, hay sentencias por nombramiento ilegal del cargo, malversación de fondos, falsa declaración en proceso administrativo, falsedad ideológica y falsificación de documentos.

Por estos dos últimos delitos fue sentenciada Susy Aponte, candidata de Socios por Ancash para la región de ese nombre. Sus condenas datan del 2010 y 2013 y ambas figuran como cumplidas.

Asimismo, 27 de los candidatos han sido sentenciados por omisión a la asistencia familiar y 7, por violencia familiar. En cinco casos han sido condenados por ambos delitos.

Estos son: Arnoldo Mallma, que postula por APP en Junín; Ferry Torres, que postula por Juntos por el Perú en Amazonas; Sergio Príncipe, que postula por el Movimiento Regional Huánuco Primero en Huánuco; Juan Morillo, que postula por Somos Perú en Ancash; y Vladimir Meza, que postula por País Para Todos en Ancash.

También se registran condenas por temas laborales y contractuales, en su mayoría relacionados a pagos de haberes. Así, a menos de tres meses para las elecciones regionales, es necesario conocer los antecedentes de aquellas personas que pretenden comandar el futuro de una región y administrar sus recursos.